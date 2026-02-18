Civitavecchia, studentesse minorenni molestate a scuola: arrestato il docente per violenza sessuale aggravata

Dalle allusioni ai presunti palpeggiamenti. È un’accusa pesantissima quella che ha portato agli arresti domiciliari un professore di un liceo di Civitavecchia, gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata ai danni di tre studentesse minorenni.

Il provvedimento è stato disposto dal gip del Tribunale di Civitavecchia su richiesta della Procura, al termine di un’indagine condotta dagli agenti del commissariato locale della Polizia di Stato.

Le confidenze alle insegnanti

Tutto sarebbe iniziato quando alcune alunne hanno trovato il coraggio di confidarsi con altre docenti dell’istituto, raccontando di atteggiamenti a sfondo sessuale da parte del professore. Non solo doppi sensi e allusioni verbali, ma – secondo quanto emerso – anche comportamenti fisici inappropriati.

La scuola, ricevute le segnalazioni, si è rivolta immediatamente agli investigatori, facendo scattare la macchina degli accertamenti.

Le audizioni protette

Le ragazze sono state ascoltate in modalità protetta, con la presenza di uno specialista incaricato dalla magistratura, per garantire un ambiente adeguato e non traumatizzante.

Dalle testimonianze raccolte sarebbe emerso un quadro più grave del previsto: almeno tre studentesse avrebbero subito molestie fisiche da parte del docente.

La misura cautelare

Conclusa la fase investigativa preliminare, la Procura ha chiesto e ottenuto l’emissione di una misura cautelare.

L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari, gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata.

