Cocaina, crack e videosorveglianza abusiva: blitz antidroga da Primavalle alla Laurentina

Dalle roccaforti domestiche dotate di sofisticati sistemi di videosorveglianza abusiva fino alla droga suddivisa per codice colore a seconda del peso.

La mappa dello spaccio romano si aggiorna, ma la risposta delle forze dell’ordine non si fa attendere: le ultime operazioni della Polizia di Stato hanno portato all’arresto di sette persone, al sequestro di oltre 150 involucri di stupefacente, ingenti somme di contante e materiale per il confezionamento.

Il fortino di Primavalle e la cocaina trasformata in crack

L’intervento più articolato si è consumato nel quadrante ovest della Capitale, dove gli agenti del XIV Distretto di P.S. hanno individuato un vero e proprio hub dello spaccio gestito all’interno di un immobile a Primavalle. A tradire un romano di 66 anni è stato il continuo andirivieni di acquirenti dall’edificio.

L’appartamento era protetto da un impianto di videosorveglianza non autorizzato per monitorare l’arrivo delle forze dell’ordine. Bloccato all’uscita, l’uomo è stato trovato con due smartphone dotati di applicazioni di messaggistica criptata centralizzata.

La perquisizione domiciliare, supportata dall’unità cinofila, ha permesso di recuperare oltre 30 grammi di cocaina in dosi e l’occorrente per convertire la sostanza in crack. Le telecamere abusive sono state disinstallate.

I blitz da Magliana a Fonte Ostiense

Il pattugliamento capillare della città ha registrato ulteriori riscontri in diversi quartieri:

Magliana: Gli agenti delle Volanti hanno arrestato due ventiquattrenni di origine albanese. Sorpresi inizialmente con tre dosi di cocaina sul tappetino dell’auto, la successiva perquisizione nelle abitazioni ha portato al recupero di ulteriori 22 involucri di cocaina (oltre 33 grammi), marijuana, hashish e 4.350 euro in contanti nascosti in un portaocchiali e in un barattolo.

Fonte Ostiense: Un romano di 60 anni ha perso il controllo della propria vettura nel tentativo di disfarsi di un borsellino dal finestrino alla vista degli agenti del IX Distretto Esposizione. All’interno erano custodi 44 involucri di cocaina — suddivisi in tre colori differenti in base al peso — e cinque dosi di hashish. L’uomo ha opposto resistenza per nascondere un’ulteriore dose nelle tasche.

Drug delivery e controlli su strada

La lotta allo spaccio capillare si è estesa anche alle modalità di consegna su chiamata:

Tuscolana: Due poliziotti liberi dal servizio (in forza ai Commissariati Appio Nuovo e Colombo) hanno notato uno scambio sospetto tra un quarantasettenne romano a bordo di un’auto e alcuni acquirenti. Sul sedile posteriore del veicolo sono stati rinvenuti 38 involucri di cocaina e contanti.

Via Cristoforo Colombo: Le Volanti hanno bloccato un’auto a noleggio condotta da un sessantaquattrenne romano. Dentro una tracolla riposta sul sedile vi erano 27 dosi di cocaina, anch’esse divise per colore.

Via Laurentina: Gli agenti dell’VIII Distretto Tor Carbone hanno tratto in arresto un trentanovenne romano che aveva occultato nel vano sotto il volante 16 involucri di cocaina e due di hashish.

Tutti i provvedimenti di arresto sono stati convalidati dalla competente Autorità Giudiziaria.

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