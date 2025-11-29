Cocaina rosa e bobine di rame nel bagagliaio: arrestato 35enne sulla Tuscolana

Una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha trasformato un semplice controllo su strada in via Tuscolana in un arresto destinato a far discutere.

È lì che i Carabinieri hanno fermato una Renault Clio guidata da un 35enne peruviano, già noto alle forze dell’ordine, trovandosi davanti a un vero e proprio campionario di droga e materiale sospetto.

Durante la perquisizione personale e dell’auto, i militari hanno rinvenuto due involucri della cosiddetta “cocaina rosa”, la sostanza sintetica ormai diffusa nei circuiti del divertimento di lusso, per un totale di 1,6 grammi.

Con essa, 2 grammi di cocaina tradizionale, 32 grammi di marijuana e 960 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La sorpresa, però, è arrivata aprendo il bagagliaio: all’interno, ben disposte, c’erano bobine di rame per un peso complessivo di 12 chili, materiale spesso al centro di furti e ricettazioni nel circuito illecito della Capitale. Tutto è stato sequestrato.

Per il 35enne sono così scattate le manette con le accuse di detenzione ai fini di spaccio e ricettazione. Accompagnato nelle aule di piazzale Clodio, il giudice ha convalidato l’arresto.

