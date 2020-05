Colle Prenestino: Servizi disponibili nell’ufficio postale di via F. Caltagirone con sportello dedicato

A seguito dell’evento criminoso che ha reso indisponibile l’ufficio postale di Colle Prenestino, Poste Italiane comunica che già a partire da lunedì, 25 maggio, nella sede di Roma 182, in Via Francesco Caltagirone, 440, sarà disponibile uno sportello dedicato alla clientela di Via Grottaminarda.

Lo sportello sarà abilitato a tutti servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come il pagamento delle pensioni, le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

L’ufficio postale di Roma 182, in Via Francesco Caltagirone 440, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19:05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.