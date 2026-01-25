Colleferro, arrestato 38enne ricercato: deve scontare quasi due anni di carcere

La fuga è durata solo pochi minuti. Quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, insieme ai colleghi della Stazione locale, si sono presentati alla porta di un’abitazione isolata alla periferia di Colleferro, il 38enne ha tentato l’ultima mossa disperata: scappare a piedi attraverso le campagne circostanti.

Tuttavia, il dispositivo messo in campo dai militari era già impenetrabile, con ogni possibile via di fuga presidiata dagli uomini dell’Arma.

Il profilo criminale

L’uomo, originario di Colleferro ma rientrato di recente dalla Sardegna, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Il 38enne, deve scontare una pena complessiva di un anno e dieci mesi di reclusione per reati gravi, tra cui estorsione, usura e porto abusivo di armi.

La cattura e il trasferimento

Dopo essere stato bloccato e ammanettato tra i campi, il 38enne è stato condotto presso la caserma di via Carpinetana per la notifica degli atti e il foto-segnalamento.

Una volta ultimate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Velletri, dove inizierà a scontare la sua pena.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.