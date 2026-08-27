Colli Aniene, riaperto il nodo Franceschini-Togliatti: torna la viabilità dopo due mesi di lavori

Una boccata d’ossigeno per la viabilità del quadrante est della Capitale. Nella giornata di mercoledì 26 agosto è stato ufficialmente riaperto al traffico l’incrocio tra via Franceschini, viale Sacco e Vanzetti e viale Palmiro Togliatti, snodo nevralgico per la circolazione tra Colli Aniene e le aree limitrofe.

La riapertura segna la conclusione di una fase complessa di interventi durata due mesi, programmata dall’amministrazione proprio durante la pausa estiva per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità di quartiere.

Da ieri pedoni, pendolari del trasporto pubblico e automobilisti possono nuovamente attraversare l’asse viario da est a ovest senza dover ricorrere alle deviazioni provvisorie.

I cantieri della Tramvia Togliatti

I lavori rientrano nel piano di realizzazione della nuova Tramvia Togliatti, l’infrastruttura su ferro destinata a unire il quadrante est connettendo la linea Metro B (Ponte Mammolo) con la linea C (Centocelle) e la rete ferroviaria regionale FL2.

Sulla riapertura dello snodo è intervenuto direttamente il presidente del Municipio IV, Massimiliano Umberti, sottolineando l’importanza dell’opera per il territorio:

«Dopo due mesi di inevitabili disagi legati al cantiere, appositamente allestito nei mesi estivi, cittadini e automobilisti possono finalmente tornare ad attraversare il quartiere. È un altro importante passo avanti verso il completamento di un’opera strategica destinata a cambiare profondamente la mobilità a est della Capitale. I cantieri comportano sacrifici, ma servono a costruire infrastrutture moderne, efficienti e attese da decenni».

Con la riapertura dell’incrocio, i cantieri sul tracciato della Togliatti proseguiranno secondo la tabella di marcia per completare le successive fasi di posa dei binari e sistemazione degli spazi urbani adiacenti.

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