Come evitare i rumori fastidiosi

Stiamo tornando ai ritmi di vita quotidiana, anche se la temperatura esterna si mantiene al disopra delle medie del periodo, e il caldo costringe a tenere aperte le finestre di notte per avere un po’ di refrigerio, volendo ridurre l’uso di ventilatori e di condizionatori d’aria.

Questo semplice espediente dovrebbe servire anche per ridurre i rumori e il disturbo dei dispositivi in funzione per il resto della giornata e, non ultimo, consentire alle bollette energetiche di non raggiungere picchi insostenibili, almeno nelle intenzioni.

Purtroppo, le cautele dei molti, s’infrangono sistematicamente con le “attrazioni più in voga” in diverse parti dei nostri quartieri, nella movida notturna di giovani e giovanissimi.

La prima riguarda le competizioni ad alta velocità fra automobili, moto, e miste, compiute su strade di ordinaria frequentazione, che producono rumori assordanti di motori portati al massimo dei giri, spesso modificati all’estremo ed accessoriati con dispositivi volutamente funzionali ad accrescerne il rombo performante (o presunto tale).

La seconda, è la crescente diffusione delle baby gang che, soprattutto di notte, scatenano la loro aggressività rivaleggiando senza alcuna remora con invettive, azioni cruente e proditorie, nel caos più assoluto.

Sullo sfondo restano, purtroppo, le altre pratiche consolidate: prostituzione, spaccio e consumo di droga, alcool a gogo che aggiungono disagio e preoccupazione nella cittadinanza …desiderosa di poter riposare con tranquillità. Porre rimedio a tutto ciò non è facile.

Le Forze dell’ordine non sono in grado di intervenire adeguatamente, perché ridotte di numero e di mezzi e, comunque, incaricate di presidiare parti di territorio cittadino vaste che non consentono lo stazionamento nelle zone più sensibili e scelte per simili “performance”.

I sistemi di videosorveglianza, ammesso che siano opportunamente installabili, solo in parte potrebbero monitorare la situazione, con ulteriori costi economici a carico della collettività.

È auspicabile che prevalga la ragione e si recuperi il buon senso civico per riscoprire il “valore della cittadinanza”, impegno di reciproca attenzione e rispetto fra i componenti di una comunità sociale perché, altrimenti, nel far west della trasgressione, rischiamo tutti di essere perdenti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza