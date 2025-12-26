Comuni sotto i 15mila abitanti al centro del piano sportivo della Regione

La Regione Lazio fa un passo avanti per lo sport nei Comuni più piccoli. La Giunta guidata da Francesco Rocca ha approvato, su proposta dell’assessore allo Sport Elena Palazzo, un piano da oltre 4,3 milioni di euro per la realizzazione di tensostrutture polifunzionali: strutture versatili e coperture temporanee pensate per garantire spazi sportivi utilizzabili tutto l’anno, soprattutto dove le risorse e gli impianti sono più limitati.

Il finanziamento, destinato ai Comuni con meno di 15.000 abitanti, sarà gestito da Sport e Salute S.p.A. e coprirà interamente i costi, fino a un massimo di 100.000 euro per progetto, senza alcun onere per le amministrazioni locali.

Una spinta in più sarà data ai progetti “green”: chi prevede materiali riciclabili o interventi di efficientamento energetico riceverà punteggio aggiuntivo nella valutazione.

«Vogliamo dare un segnale concreto ai territori più piccoli, spesso penalizzati dalla mancanza di spazi sportivi adeguati – spiega l’assessore Elena Palazzo –. Le tensostrutture sono una soluzione rapida ed efficace per ampliare l’offerta sportiva, favorire l’inclusione sociale e garantire l’accesso allo sport a giovani, scuole e persone più fragili».

L’Avviso pubblico, che verrà lanciato all’inizio del 2026, premierà in particolare progetti che puntino sulla polifunzionalità degli impianti, sull’accessibilità per le scuole e le persone con disabilità, sull’efficientamento energetico e su tariffe agevolate. Priorità anche ai territori periferici e a quelli colpiti dal sisma del 2016.

«Investire nello sport significa investire nella qualità della vita, nella coesione sociale e nell’educazione dei nostri ragazzi – conclude Palazzo –. Vogliamo che ogni comunità del Lazio possa avere spazi sportivi adeguati, accessibili e sostenibili».

