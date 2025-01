Comunità energetiche rinnovabili, incontro il 10 febbraio

È in programma lunedì 10 febbraio, presso la Sala della Protomoteca, l’incontro sulle Comunità Energetiche Rinnovabili organizzato dall’Ufficio Clima.

L’approvazione del Regolamento “Per la messa a disposizione di aree e impianti solari fotovoltaici di Roma Capitale a favore di comunità energetiche rinnovabili solidali” consente di accelerare la realizzazione dei progetti di CER nella Capitale.

Nell’incontro, in programma dalle 15 alle 18:30, saranno presentati gli obiettivi ddi Roma Capitale per supportare le iniziative da parte degli Enti del Terzo Settore, verrà approfondito il ruolo di banche e fondazioni per accompagnarne la realizzazione e saranno raccontati i progetti di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali già partiti e in partenza a Roma.

Iscrizioni e segreteria: pianoclima@comune.roma.it

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.