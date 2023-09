Concerto di Tango di Ana Karina Rossi a Roma 

Il 12 ottobre 2023 un grande concerto a Roma alla Sala Baldini in piazza Campitelli ore 20.30, un appuntamento imperdibile per gli amanti del tango, con la voce di Ana Karina Rossi una delle cantanti più riconosciute a livello internazionale della sua generazione sulla scena del Tango, accompagnata al piano dal maestro Fabrizio Mocata pianista e compositore tra i più innovativi e promettenti capace di combinare virtuosismo classico e raffinata influenza del jazz con passione e grandi slanci emotivi. Un evento organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale “Concerti nel Tempietto” e con l’Associazione “TangoEventi”.

Più di un’ora di musica e ballo dal vivo per una serata intensa e passionale, sulle cui note si esibiranno una coppia di ballerini internazionali, Vanessa Presutti y Peter Manchia.

Una serata travolgente ideata e realizzata dalla manager culturale Sylvia Irrazabal, da anni organizzatrice di eventi culturali di successo e di piattaforme d’incontro e dialogo interculturale alla quale abbiamo chiesto:

Dott.ssa Irrazabal, come nasce l’idea di questa serata?

“Conosco Ana Karina Rossi da molti anni perché ci accomuna la nostra origine uruguayana e la passione per l’arte e la musica. Come Addetta Culturale dell’Ambasciata dell’Uruguay in Italia ho organizzato a Roma, ormai parecchi anni fa, il suo primo concerto in Europa che ha riscosso un grande successo. Dopo vari anni e molte performance in diverse città italiane Ana Karina si è poi trasferita nel 2012 a Parigi dove ha sviluppato un grande repertorio ricco di splendide interpretazioni di Tango nella capitale francese e in varie altre città francesi non trascurando concerti in Uruguay e in diversi Paesi d’America Latina così come in varie città europee. Di recente si è esibita in città del nord e centro Italia tra cui Milano e Firenze ma mancava il ritorno al suo primo amore con il pubblico romano ed io non potevo esimermi dal favorire questa sua passione con un concerto alla Sala Baldini di Piazza Campitelli 7, vicino al magnifico Teatro Marcello”.

Chi sono Ana Karina Rossi e Fabrizio Mocata?

“Ana Karina è innanzitutto una grande persona e una grande amica. Madre di due magnifiche bambine, Anahì e Alma. Come artista, rappresenta una delle cantanti più riconosciute della sua generazione sulla scena del Tango internazionale, con collaborazioni artistiche illustri come quella decennale con Horacio Ferrer, ideatore con Astor Piazzolla della grande opera Maria de Buenos Aires. Insieme a Ferrer ha registrato l’album Tango y Gotan presentando e cantando in prima assoluta quattro canzoni del prestigioso poeta come Balada para un loco e Chiquilin de Bacin. Per Ferrer ha interpretato il suo primo ruolo nella sua ultima opera Dandy in anteprima al Teatro dell’Opera di Montevideo. Ferrer diceva di lei: Ana Karina è un cuore che canta! Con il pianista e compositore siciliano Fabrizio Mocata ha sviluppato una grande e fruttuosa collaborazione interpretativa. Mocata è un pianista tra i più innovativi e promettenti sulla scena internazionale del Tango. Il suo solare e pulsante Tango è divenuto una presenza ricorrente nei cartelloni dei più importanti Tango Festivals, da Buenos Aires a Granada e a Medellin.

Vanessa Presutti e Peter Manchia come entrano in questo progetto?

“A guidarci alla scoperta del Tango in questa splendida serata del Concerto di Ana Karina saranno due grandi maestri Peter Manchia e Vanessa Presutti, vice campioni europei di Tango Salon 2023 che hanno partecipato al recente Campionato Mondiale di Tango Salon e Tango Escenario 2023 della città di Buenos Aires. Maestri e docenti di Tango in importanti Scuole della capitale, il loro virtuosismo interpretativo ha affascinato i cultori e non della materia”.

A chi è dedicato questo appuntamento con il tango?

“Questo appuntamento è dedicato all’amore di Ana Karina e di me stessa per il pubblico romano appassionato del Tango e non solo, e a tutti coloro che vedono nell’espressione artistica di ogni tipo un frammento autentico e universale di dialogo interculturale che avvicina tutti i popoli del nostro pianeta!

Come partecipare e come procurarsi il posto in questa serata unica nel panorama autunnale romano?

“Le prevendite sono già iniziate! Coloro che sono interessati debbono affrettarsi sul sito:https://www.tempietto.eu/AnaKarinaRossi.php Arte e Cultura – Gli eventi culturali di Sylvia Irrazabal – Concerto di Tango – Ana Karina Rossi – 12 Ottobre 2023 – ore 20:30 – Biglietteria in loco: Sala Baldini – Piazza Campitelli 7 – Roma –Prezzo biglietto: 15 euro”.

Posti limitati. Infoline+39 347 8703753

Un programma musicale e di danza scelto con cura, che cosa vedremo il 12 ottobre?

“Ana Karina Rossi accompagnata dal pianista Fabrizio Mocata interpreteranno una selezione di brani di maggior successo internazionale di Astor Piazzolla, varie esecuzioni di Tango Tradizionale e composizioni originali della artista stessa con musica propria di Fabrizio Mocata. Con le interpretazioni di danza dei Maestri ballerini Peter Manchia e Vanessa Presutti, più di un’ora di passione e poesia!”.