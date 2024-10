Continuano le proteste della Curva Sud contro i Friedkin

La tifoseria organizzata della Curva Sud, tramite un comunicato, ha annunciato che anche domenica 20 ottobre, in occasione del match serale contro l’Inter, non seguirà la prima parte della partita e rimarrà fuori dallo stadio per protesta.

Nel comunicato si legge infatti che “In occasione di Roma/Inter la Curva Sud resterà fuori – per far risaltare ancor più il dissenso vista l’importanza della partita – per quindici minuti ed in silenzio per protestare contro una dirigenza che, alle promesse, non sta facendo seguire i fatti”.

Il comunicato continua spiegando i motivi della protesta: “Bandiere vilipese, stemma mai restituito, disorganizzazione diffusa, merchandising approssimativo, scelta di persone inadeguate a rappresentare la Roma sotto tutti i profili, vista la loro non conoscenza della realtà romana, della storia dell’A.S. Roma, dei valori tradizionali dei Romanisti.

Per guidare la Roma non è sufficiente spendere soldi ma è necessario creare e rappresentare una società in cui ciascun Romanista possa rispecchiarsi e della quale essere orgoglioso. Poiché questo non sta avvenendo, si invitano i Romanisti di tutti i settori ad unirsi nella protesta. Famiglia Friedkin, esigiamo un cambio di rotta“.

Le proteste ormai proseguono fin dalla gara di debutto di Juric il 22 settembre contro l’Udinese, (qui il nostro articolo), durante la quale la Curva Sud entrò sugli spalti dopo 30 minuti dal fischio d’inizio, fischiando ed esponendo striscioni contro la proprietà americana e contro la squadra (con alcune singole eccezioni).

Anche nella gara successiva del 29 settembre contro il Venezia la Sud protestò rimanendo in silenzio per i primi 15 minuti.

La famiglia Friedkin, che ha recentemente acquistato anche il club inglese dell’Everton, è ormai bersaglio fisso della tifoseria dal giorno dell’esonero di De Rossi, che – nonostante le dimissioni dell’AD Souloukou, indicata come principale responsabile dell’addio del tecnico romano – viene vista dai tifosi come assente e non in grado di produrre di fatti concreti da parte della dirigenza, dalla gestione tecnica della società fino alle modalità di gestione del merchandising ritenute inadeguate.

