Convenzione tra Regione Lazio e Roma Capitale per l’uso di immobili Ater a favore delle persone con disabilità

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del mare e alla Protezione, Pasquale Ciacciarelli, e dell’assessore all’Inclusione sociale e i Servizi alla Persona, Massimiliano Maselli, ha approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio e Roma Capitale per l’individuazione di immobili dell’Ater del Comune di Roma e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp) da destinare ai progetti previsti dalla linea di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”.

L’intervento prevede l’individuazione di immobili, per i quali è programmata una manutenzione straordinaria, al fine di adeguarli alla particolare tipologia di servizi e interventi da realizzare al loro interno, con l’attivazione di gruppi appartamento dedicati a persone con disabilità.

«L’intervento conferma la volontà della Regione Lazio di adottare tutte le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità di raggiungere, in modo rapido ed efficace, le migliori condizioni possibili di autonomia. Ringrazio l’assessore Massimiliano Maselli per l’impegno profuso in questo progetto, così come l’intera Giunta regionale per la proficua collaborazione», ha dichiarato l’assessore Pasquale Ciacciarelli.

«Si tratta di un importante protocollo d’intesa che dimostra la forte collaborazione tra la Regione Lazio e Roma Capitale, per quanto riguarda le politiche sociali e quelle della casa.

Nello specifico, si metteranno a disposizione del “dopo di noi” alcune case dell’ATER di Roma che sono attualmente vuote e che saranno ristrutturate grazie ai fondi del PNRR di Roma Capitale.

Voglio ringraziare l’assessore Pasquale Ciacciarelli con il quale abbiamo lavorato a fondo per questo protocollo d’intesa, che consentirà di smaltire le liste di attesa dedicate al “dopo di noi”», ha spiegato l’assessore Massimiliano Maselli.

