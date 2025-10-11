Corruzione. Indagato il consigliere Enrico Tiero, si autosospende: inchiesta della Procura di Latina. Coinvolto anche Ghera

Si è autosospeso da ogni incarico il consigliere regionale Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo Economico e Attività Produttive, indagato dalla Procura di Latina per presunta corruzione insieme ad altre sei persone.

La decisione è stata formalizzata in una lettera inviata ai vertici regionali e provinciali del suo partito, Fratelli d’Italia.

L’inchiesta ipotizza che Tiero avrebbe favorito imprenditori e strutture sanitarie in cambio di assunzioni segnalate dall’esponente politico.

Sul consigliere pende inoltre una richiesta di arresti domiciliari: il 16 ottobre è fissato l’interrogatorio davanti al Gip del Tribunale di Latina, che dovrà valutare l’eventuale misura cautelare.

Il legale di Tiero, Pasquale Cardillo Cupo, ha sottolineato che il consigliere ha piena fiducia nella magistratura e ha spiegato che si sarebbe limitato a segnalare esigenze lavorative a privati senza ottenere alcun vantaggio personale.

Tra gli indagati figura anche l’assessore regionale ai Rifiuti, Fabrizio Ghera, che ha dichiarato di aver appreso della propria posizione dai giornali.

Pur non avendo ancora visionato gli atti, l’assessore ha ribadito la sua totale fiducia nella correttezza del proprio operato e in quello della Regione.

