Cosa regalo e cosa mi regalo per Pasqua?

Enoteca Cardèto ci viene in soccorso e nel suo accogliente negozio in via di Tor Vergata 10 in occasione della Pasqua è possibile trovare le originali Pizze di Pasqua di Bagnaia, sia dolci che al formaggio da abbinare anche ai prodotti artigianali della Norcineria Umbra Menichetti di Orvieto e al pecorino di Norcia di Moscatelli o alle altre specialità gastronomiche dell’enoteca.

Volendo i gentilissimi titolari Enzo, Maria Chiara e i figli Emanuele e Federico, possono preparare con i i loro prodotti anche con delle originali confezioni regalo, a scelta.

In aggiunta verrà praticato il 10% di sconto sull’acquisto di regalistica fino al 17 aprile.

E se non è possibile recarsi direttamente in enoteca, ma si vuole comunque fare un regalo gradito ad un amico o ai propri cari, nella sezione BUONO REGALO del sito www.enoteca-cardeto.com dove senza uscire da casa si potrà inviare via mail alla persona desiderata una Cardèto Gift Card del valore, a scelta, di 25/50/100/150 € da utilizzare con comodo nel tempo, per uno o più acquisti in enoteca. La soluzione perfetta per fare un regalo di gusto, lasciando a chi lo riceve la libertà di scelta. Ovviamente, volendo è possibile acquistarla, già pronta in cartoncino, anche presso l’enoteca.