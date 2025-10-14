“Costruire Futuro”: parte il bando per portare il dentista in carcere nel Lazio

Da oggi la Regione Lazio rilancia un progetto unico nel suo genere: un servizio di assistenza odontoiatrica mobile per i detenuti delle carceri regionali.

L’iniziativa, dal titolo “Costruire Futuro – progetto di assistenza odontoiatrica mobile nelle strutture penitenziarie del Lazio”, mette a disposizione 120mila euro per garantire cure dentistiche extra Lea (cioè non incluse nei livelli essenziali di assistenza) alle persone detenute.

Il bando, online da oggi e aperto fino al 3 novembre, è rivolto a organizzazioni non profit, associazioni, cooperative ed enti del Terzo Settore con sede legale e operativa nel Lazio.

Dall’“odontoambulanza” ai nuovi istituti coinvolti

L’avviso prosegue la sperimentazione pilota avviata lo scorso anno, che ha già coinvolto tre istituti penitenziari: Rebibbia, Frosinone e Casal del Marmo.

In dodici mesi di attività sono stati realizzati 150 impianti protesici e altrettante pulizie dentali, mentre 70 richieste di intervento sono ancora in corso di espletamento.

Quest’anno, però, il progetto farà un salto di qualità: potrà essere attivato in ogni carcere del Lazio che ne farà richiesta, estendendo così la possibilità di cure a una platea molto più ampia di detenuti.

Regimenti: “Un servizio di civiltà, per non lasciare indietro nessuno”

«Il progetto dell’odontoambulanza – spiega Luisa Regimenti, assessora regionale al Personale, Sicurezza urbana, Polizia locale, Enti locali e Università – si inserisce in un piano più ampio di interventi avviato con l’avviso Costruire Futuro, volto a migliorare le condizioni di vita dei detenuti e rendere più sopportabile l’esecuzione della pena».

L’assessora sottolinea come il diritto alla salute, anche dietro le sbarre, resti un principio fondamentale:

«Molti detenuti non hanno mai fatto una visita odontoiatrica in vita loro e non dispongono delle risorse per farlo. Con questo progetto vogliamo ridurre le disuguaglianze sanitarie e garantire a tutti un accesso equo alle cure».

Regimenti aggiunge:

«L’odontoiatria domiciliare – in questo caso portata direttamente negli istituti – può essere uno strumento per intercettare i soggetti più vulnerabili, prevenendo complicanze e sofferenze inutili. La Giunta Rocca è al lavoro per assicurare che la detenzione nel Lazio sia dignitosa e umana. È una questione di civiltà».

