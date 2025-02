Crisi abitativa, Gualtieri a Bruxelles: “Servono fondi UE diretti alle città, piano d’emergenza entro il 2026”

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha portato a Bruxelles la battaglia sull’emergenza abitativa, chiedendo alla Commissione Europea di intervenire con un piano straordinario già nel 2026.

Lo ha fatto in qualità di presidente delle Autonomie Locali Italiane, presentando un’iniziativa promossa da 12 sindaci europei per affrontare la crisi della casa, una problematica sempre più pressante nelle grandi città del continente.

“L’Europa deve agire subito, non possiamo aspettare il 2028”

“L’emergenza abitativa è un problema che riguarda milioni di cittadini, ma finora è stata colpevolmente ignorata dall’UE“, ha dichiarato Gualtieri. “Non possiamo aspettare il prossimo quadro finanziario 2028-2034, serve un piano operativo già nel 2026“.

Fondi diretti alle città per accelerare le soluzioni

Per affrontare la crisi, Gualtieri chiede un cambio di rotta nella gestione dei finanziamenti europei: “Abbiamo bisogno di più fondi, e devono essere allocati direttamente alle città, come accaduto con il PNRR. Quel modello ha funzionato, ma avrebbe potuto essere più efficace snellendo la burocrazia“.

L’idea è di creare un canale di finanziamento diretto alle amministrazioni locali, evitando i lunghi passaggi intermedi che spesso rallentano la realizzazione di progetti fondamentali per l’housing sociale.

Un’alleanza di sindaci per una casa accessibile

La rete dei sindaci europei impegnata su questo fronte è già attiva da mesi, con proteste e sit-in, e ora punta a presentare un piano concreto alla Commissione Europea.

“La difficoltà a trovare casa è un problema comune a quasi tutte le metropoli europee“, ha spiegato Gualtieri. “Serve un’azione decisa per garantire il diritto a un’abitazione dignitosa e sostenibile“.

Affitti brevi: Gualtieri chiede strumenti giuridici al Governo

Un altro tema centrale è quello degli affitti brevi, che contribuiscono a ridurre la disponibilità di alloggi per residenti e lavoratori. Gualtieri sollecita il Governo italiano affinché fornisca strumenti di regolamentazione efficaci ai Comuni.

“Francia e Spagna hanno già dato ai loro sindaci i poteri per intervenire“, ha sottolineato. “In Italia, solo Venezia ha una normativa specifica. Non possiamo scaricare la colpa sull’Europa: è il Governo nazionale che deve colmare questo vuoto legislativo“.

Conclusione: la casa torna al centro dell’agenda politica

L’iniziativa guidata da Gualtieri punta a riportare la questione abitativa al centro del dibattito politico europeo e nazionale.

“Non possiamo più rimandare: servono azioni immediate e strumenti concreti per garantire un diritto essenziale come quello alla casa“, ha concluso.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.