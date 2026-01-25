Crolla palazzina in stato di abbandono a Morlupo: si cerca una persona

Momenti di forte apprensione nel primo pomeriggio a Morlupo, comune a nord di Roma, dove intorno alle 15:40 di oggi, domenica 25 gennaio 2026, una palazzina è improvvisamente crollata in piazza Giovanni XXIII.

Il boato ha scosso l’intero centro abitato, spingendo numerosi residenti a riversarsi in strada e a lanciare immediatamente l’allarme.

Secondo le prime informazioni, l’edificio – descritto come fatiscente e in stato di abbandono – potrebbe essere stato occupato da un uomo, di cui al momento non si hanno notizie. Da qui l’avvio di una vera e propria corsa contro il tempo tra le macerie.

La macchina dei soccorsi

Sul posto è stato dispiegato un imponente dispositivo di emergenza coordinato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Roma. Le operazioni di ricerca e messa in sicurezza sono in corso senza sosta.

Squadre operative : presenti la partenza di Montelibretti (5/A) con autobotte e la squadra Nomentano (6/A).

Nuclei specializzati : attivati il nucleo USAR (Urban Search and Rescue) , specializzato nella ricerca di persone sotto le macerie, e le unità cinofile , impegnate nell’individuazione di eventuali segnali di vita.

Supporto tecnico: sul posto anche l’autoscala AS/6 e il carro crolli, dotato di puntelli e attrezzature per la stabilizzazione della struttura residua.

I soccorritori operano in alcuni momenti nel massimo silenzio, per consentire ai cani e ai dispositivi acustici di captare eventuali rumori provenienti dai detriti.

Le ricerche del possibile occupante

I Carabinieri di Castelnuovo di Porto stanno raccogliendo testimonianze e informazioni per identificare con certezza l’uomo che, secondo i vicini, utilizzava l’edificio come rifugio. Al momento non risultano conferme ufficiali sulla sua presenza al momento del crollo.

Il personale sanitario del 118 è presente ai margini dell’area, pronto a intervenire immediatamente qualora venisse individuata una persona viva.

Area transennata e verifiche sugli edifici vicini

L’intera piazza Giovanni XXIII è stata transennata e interdetta al traffico. Tecnici comunali e vigili del fuoco stanno effettuando verifiche sulla stabilità degli edifici adiacenti, per escludere danni strutturali e prevenire ulteriori rischi per la popolazione.

Le cause del crollo restano al momento in fase di accertamento. Le operazioni di ricerca proseguono.

