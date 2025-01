Da Tivoli a Roma: il piano che cambia la geografia degli istituti scolastici

Nella sera silenziosa del 23 dicembre, quando molti erano già immersi nelle festività natalizie, è arrivata una notizia destinata a scuotere il panorama scolastico di Roma e della sua provincia.

La Regione Lazio ha approvato il piano di dimensionamento scolastico per l’anno 2025/26. Ma quella che doveva essere una decisione attesa, frutto di mesi di discussioni e confronti, si è rivelata una doccia fredda per Daniele Parrucci, delegato all’Edilizia scolastica della Città metropolitana.

Con un tono misto di delusione e incredulità, Parrucci ha descritto il piano come “una sorpresa amara”, sottolineando che alcune delle scelte, in particolare gli accorpamenti tra istituti superiori, non erano mai state menzionate durante i tavoli di confronto.

Il terremoto nel sistema scolastico di Roma e Provincia

Roma, con le sue infinite complessità, è il cuore delle modifiche. Quattro accorpamenti interesseranno gli istituti del IV Municipio, due quelli del XV e altri due il III.

Tra i casi più clamorosi, spicca la fusione tra due licei artistici di grande prestigio: il Caravillani, che figura tra i migliori d’Italia secondo Eduscopio, e il Dante Alighieri.

Questa unione non solo sorprende, ma preoccupa. Entrambi gli istituti lottano da anni contro problemi cronici: aule insufficienti, sovraffollamento e una domanda sempre più alta da parte degli studenti.

L’accorpamento, secondo molti, rischia di peggiorare una situazione già critica, mettendo a dura prova la capacità delle scuole di garantire standard adeguati.

Non va meglio negli altri quartieri. Il De Pinedo e il Colonna, due istituti con percorsi formativi molto diversi, saranno accorpati.

E lo stesso destino toccherà, fuori Roma, al Fermi e all’Olivieri di Tivoli, allo Stendhal e al Luigi Calamatta di Civitavecchia, e al Pantaleoni e al Michelangelo Buonarroti di Frascati.

Le proteste dei Municipi

Anche nei municipi più colpiti il malcontento è palpabile. Nel IV Municipio, dove l’assessora alla Scuola Annarita Leobruni aveva ripetutamente chiesto di mantenere invariato l’assetto scolastico, arriveranno due accorpamenti significativi: il Palombini sarà unito al Perlasca, e l’Alberto Sordi confluirà nel Giovanni Falcone.

Nel III Municipio, sarà la volta del Fidenae e del Carlo Levi, mentre nel XV il Baccano e il Karol Wojtyla diventeranno un unico istituto.

Decisioni che non tengono conto delle richieste dei territori e che, secondo molti, rischiano di aggravare ulteriormente i problemi di gestione e organizzazione.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.