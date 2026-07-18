Dal San Camillo alla Mauritania, il miracolo del cuore: eseguita la prima Tavi grazie al team di medici romani

Due continenti, migliaia di chilometri di distanza e un filo rosso che unisce le sale operatorie della Capitale con quelle del deserto sub-sahariano nel nome della vita.

Presso il Centre National de Cardiologie (CNC) di Nouakchott, la capitale della Mauritania, è stata eseguita per la prima volta nella storia del Paese una procedura di Tavi (l’impianto transcatetere della valvola aortica).

Un traguardo cardiochirurgico straordinario, ottenuto senza la necessità di aprire il torace del paziente, frutto del lavoro congiunto tra i medici locali e un team multidisciplinare d’eccellenza inviato dall’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma.

L’operazione rientra nel più ampio Programma di cooperazione sanitaria Italia-Mauritania, un progetto di lungo corso finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) in tandem con la ONG ICU (Istituto di Cooperazione Universitaria) e blindato da un accordo strategico con la Regione Lazio.

La squadra dei miracoli in missione sul campo

L’intervento non è stato un evento isolato, ma il culmine di un percorso di addestramento sul campo (training on the job), dove gli specialisti romani hanno guidato le mani dei colleghi africani passo dopo passo.

La task force del San Camillo scesa in campo a Nouakchott è composta da dodici professionisti tra medici, ricercatori e comparto infermieristico:

I clinici e cardiochirurghi: Mariano Feccia (cardiochirurgo), Marco Nazzaro, Sandro Petrolati e Alessandro Pingitore (cardiologi e ricercatori del CNR), assistiti dall’anestesista Valentina Coltelli e dalla specialist Tavi Sara Cambiati.

Il personale di emodinamica e tecnico: Vanessa Palombi (infermiera emodinamica), Federica Pala (tecnico) e l’ingegnere informatico Fabrizio Clemente per la gestione delle tecnologie di sala.

Le esperte di formazione e accessi: Barbara Urso, Chiara Bussone e Sonia Ramacci, che hanno curato l’addestramento infermieristico avanzato e le procedure vascolari.

Accanto all’attività in sala operatoria, il team ha formato circa 30 operatori del SAMU mauritano (il corrispettivo del nostro 118) sulle manovre salvavita BLSD e ALS, applicando i rigidi protocolli dell’Italian Resuscitation Council.

Dalla cardiologia pediatrica ai trapianti: il piano per il futuro

La cooperazione tra Roma e Nouakchott ha radici profonde, nate nel lontano 2012. L’obiettivo finale non è la semplice beneficenza medica estemporanea, ma rendere la struttura mauritana il punto di riferimento autonomo e tecnologicamente avanzato per l’intera Africa occidentale.

Il nuovo piano triennale varato dal San Camillo Forlanini punta a traguardi ancora più ambiziosi. Tra gli obiettivi strategici figurano la gestione dello shock cardiogeno, la telemedicina per connettere i due ospedali in tempo reale, uno studio epidemiologico sulle malattie cardiometaboliche con il CNR di Pisa e, soprattutto, l’avvio di un programma di cardiologia pediatrica e lo studio immunologico per i primi trapianti d’organo da donatore vivente (rene e fegato) nel Paese.

Il Pronto Soccorso mauritano parla italiano

Il trasferimento di know-how ha investito l’intera architettura interna del Centro cardiologico. Gli specialisti del San Camillo hanno completamente ridisegnato il layout e i flussi di lavoro del Pronto Soccorso del CNC, ricalcando fedelmente i modelli organizzativi dei dipartimenti d’emergenza italiani.

È stata creata una nuova area di accoglienza, è stato introdotto il sistema di selezione dei pazienti tramite triage e ottimizzata la gestione delle sale basata sui codici-colore di gravità.

Un’operazione di ingegneria sanitaria che, insieme all’introduzione di checklist di sicurezza e percorsi di controllo delle infezioni, punta a regalare alla Mauritania un sistema sanitario solido, sicuro e finalmente indipendente.

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