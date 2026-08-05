Dalla Regione Lazio 1 milione di euro per la Valle dell’Aniene: ok al Piano di riparto per 35 Comuni

Un pacchetto di investimenti da 1 milione di euro interamente dedicato al rilancio economico, turistico e sociale delle aree interne della provincia di Roma.

La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato il Piano di riparto del “Fondo per gli interventi straordinari per lo sviluppo della Valle dell’Aniene”, sbloccando le risorse destinate ai Comuni del territorio per l’annualità 2026.

Il provvedimento coinvolge 35 amministrazioni comunali: Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Olevano Romano, Percile, Pisoniano, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roviano, Sambuci, San Vito Romano, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro e Vivaro Romano.

Gli interventi ammessi al finanziamento

La strategia definita dalla Regione punta a coniugare la tutela delle identità locali con la transizione digitale e la sostenibilità ambientale. Le linee di spesa sulle quali i Comuni potranno attivare i progetti riguardano:

Patrimonio culturale e storico: manutenzione e valorizzazione di beni archeologici, artistici e ambientali;

Mobilità dolce e turismo green: riqualificazione di percorsi turistico-naturalistici, cammini tematici e infrastrutture per il turismo sostenibile, arricchiti da guide ed strumenti digitali;

Economia locale e prodotti tipici: sostegno al commercio e all’artigianato di tradizione, affiancato da progetti di educazione alimentare e valorizzazione della filiera enogastronomica a chilometro zero;

Formazione e competenze d’impresa: corsi ad alta specializzazione e percorsi di digitalizzazione dedicati agli operatori turistici e ai gestori delle strutture ricettive del territorio.

Angelilli: «Rilanciamo le aree interne contro lo spopolamento»

Ad illustrare le finalità del piano è stata la Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli:

«Intendiamo fornire alle amministrazioni comunali delle aree più interne del Lazio strumenti concreti per valorizzare il prezioso patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, trasformandolo in nuove opportunità di crescita. L’obiettivo è contrastare lo spopolamento e il calo demografico, favorendo occupazione e sviluppo economico. Gli interventi sostenuti dalla Regione sono rivolti al potenziamento dei servizi, alla valorizzazione delle produzioni locali e della crescita digitale delle imprese».