Dalla Roma-Lido alla Roma-Viterbo: parte la rivoluzione dei convogli Cotral. In arrivo 32,4 milioni di euro

La Regione Lazio accelera sull’ammodernamento del trasporto ferroviario locale e mette sul tavolo un nuovo investimento da 32,4 milioni di euro destinato a Cotral.

Una cifra imponente, approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera, che punta a dare una scossa decisiva alla flotta dei treni in servizio sulle linee regionali.

Si tratta di un pacchetto di interventi straordinari – revisioni profonde, restyling, aggiornamenti tecnologici e potenziamenti delle prestazioni – che Cotral aveva inserito in un programma dettagliato e che ora trova piena copertura finanziaria.

Una vera e propria operazione di rilancio di convogli e infrastrutture, indispensabile per migliorare frequenza, affidabilità e comfort sulle principali tratte extraurbane.

Nel piano di interventi figurano misure di peso:

L’acquisto di un terzo locomotore di soccorso per le linee Roma–Lido e Roma–Viterbo, utile in caso di emergenze e guasti lungo la rete.

Manutenzione straordinaria su cinque rotabili Alstom, con interventi mirati a migliorare affidabilità e funzionalità.

Revisione profonda di cinque mezzi Firema, per prolungarne la vita operativa e aumentarne le prestazioni.

Un nuovo ciclo di revisione generale per i convogli CAF MA300, ormai vicini alle scadenze tecniche previste.

Una modifica agli azionamenti di quattro MA200, per incrementarne potenza e continuità di servizio.

Molto più di un semplice aggiornamento: una strategia strutturale che punta a ridurre i disservizi e a rendere più competitivo il trasporto pubblico su ferro.

«In questi anni – sottolinea Ghera – la Regione, attraverso Cotral, ha avviato un piano di manutenzione e revisione della flotta che non aveva precedenti. A questi interventi si aggiungono i lavori sulle infrastrutture avviati sulle due linee regionali: un impegno che mira a rendere sempre più efficiente il servizio ferroviario».

Soddisfatto anche il presidente di Cotral, Manolo Cipolla, che parla di “un passo significativo per potenziare la sicurezza, l’efficienza e il comfort”. «Grazie a questo finanziamento – spiega – possiamo avviare un piano di interventi mirati sulle linee Metromare e Roma Nord, con l’obiettivo di aumentare affidabilità e qualità del servizio. Un risultato possibile grazie al sostegno continuo della Regione».

Un tassello in più – e non secondario – nel processo di trasformazione del trasporto ferroviario regionale, tra i settori più attesi dai pendolari e tra quelli su cui la Regione sembra intenzionata a investire senza pausa.

