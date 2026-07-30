Dalle barriere sui fiumi al mare pulito: bloccati quasi due tonnellate di rifiuti e 40 metri cubi di plastica

Fermare la marea plastica prima che sia troppo tardi, intercettandola lungo la traiettoria dei fiumi prima che si sversi irrimediabilmente nelle acque del Mediterraneo.

È questo il principio alla base di Plasticentro, il programma strategico promosso dall’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale e sostenuto dai fondi della Legge “Salvamare” insieme a Legambiente e a una rete di partner sul territorio.

I dati aggiornati al 21 luglio 2026 tracciano un primo bilancio operativo concreto: oltre 40 metri cubi di rifiuti a prevalente matrice plastica trattenuti dalle strutture galleggianti piazzate sui fiumi Tevere, Aniene e Tronto.

Dalla teoria alla prassi: i numeri delle barriere fluviali

Pienamente operative tra la fine di ottobre e la metà di dicembre 2025, le tre barriere dislocate tra Lazio e Marche hanno dimostrato una notevole capacità di tenuta, superando persino la prova del fuoco delle piene invernali e primaverili.

Nonostante i temporanei danneggiamenti subiti durante le mutate condizioni idrologiche tra gennaio e marzo 2026, i ripristini tempestivi hanno consentito di testare sul campo l’efficacia del sistema.

I formulari di identificazione dell’immondizia (registrata sotto il codice EER 15 01 02) certificano il recupero e l’avvio a corretto smaltimento di ben 1.838 chilogrammi di materiale:

Aniene: è il corso d’acqua che ha registrato il carico più pesante con 17 metri cubi intercettati e 1.088 kg smaltiti.

Tevere: la barriera laziale ha bloccato circa 10 metri cubi di detriti per un totale di 450 kg recuperati.

Tronto: sul versante marchigiano sono stati bloccati 13 metri cubi di plastica, pari a 300 kg avviati a smaltimento.

Volontariato e citizen science: il report del degrado

All’azione meccanica delle barriere si è affiancata una risposta corale delle comunità locali.

In tre differenti sessioni di pulizia straordinaria — distribuite tra la primavera 2025 e quella del 2026 — circa 200 volontari tra studenti, cittadini e dipendenti aziendali si sono rimboccati le maniche tra Lazio, Marche e Umbria, rimuovendo 1,5 tonnellate di spazzatura dagli argini.

Tra la vegetazione fluviale è emerso di tutto: da motorini a materassi, passando per elettrodomestici, carretti e scarti edili.

Parallelamente, le analisi condotte da Legambiente e ISPRA secondo i protocolli della Direttiva europea Marine Litter tracciano una radiografia impietosa della salute dei corsi d’acqua:

Il censimento dei rifiuti registrati (12.742 elementi totali):

Primavera 2025: 4.288 rifiuti catalogati;

Autunno 2025: 2.301 rifiuti catalogati;

Primavera 2026: 6.153 rifiuti catalogati.

Il dato costante e preoccupante riguarda la tipologia di materiale: la plastica costituisce l’85,7% del totale rintracciato.

Con una certezza scientifica confermata dalle rilevazioni: più ci si avvicina alla foce — come dimostrano i casi critici del Ponte della Scienza a Roma e della spiaggia di Coccia di Morto a Fiumicino —, più la concentrazione di frammenti di polistirolo, mozzi di sigaretta, bottiglie e stoviglie monouso aumenta esponenzialmente.

La strategia integrata per il futuro

L’esperimento dimostra che la battaglia contro l’inquinamento marino non si vince a largo, ma lungo le aste fluviali dell’entroterra.

Alle attività operative di recupero e catalogazione partecipano ora attivamente enti scientifici e industriali del calibro di ACEA, ENEA, ARPA Lazio e ARPA Umbria, orientando le prossime indagini sul fronte delle microplastiche.

Come evidenziato dal Segretario generale dell’Autorità di bacino dell’Appennino centrale, Marco Casini, i risultati ottenuti pongono le basi per consolidare la rete delle barriere e affinare gli interventi di prevenzione territoriale, prima che i rifiuti arrivino a soffocare le nostre coste.

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