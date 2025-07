“Dammi il telefono!”: tenta di strapparlo all’ex e la aggredisce, arrestato

Sembrava un incontro per chiudere un capitolo, uno di quei momenti in cui due persone si ritrovano per darsi una spiegazione e andare avanti. Invece, lunedì sera, tra le vie del quartiere Salario, quel chiarimento è sfociato in un episodio di violenza. Un 22enne di origine romena è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentata rapina: voleva a tutti i costi controllare lo smartphone della sua ex compagna.

Tutto è iniziato in via Tevere, non lontano da piazza Fiume. La giovane donna aveva accettato di incontrare l’ex per mettere un punto definitivo alla relazione, ma appena i due si sono visti, il confronto è degenerato.

Secondo quanto riferito dalla vittima, l’uomo l’avrebbe aggredita, graffiandola e cercando con forza di strapparle il telefono di mano. Non per derubarla, ma per accedere ai suoi messaggi, alla sua vita privata. Una scena che, purtroppo, racconta di una gelosia che si trasforma in ossessione, e poi in violenza.

Le grida hanno attirato l’attenzione dei passanti e fatto partire la chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Roma Parioli e della Stazione Salaria, che hanno immediatamente raccolto la denuncia della giovane e avviato le ricerche dell’aggressore. Poco dopo, il 22enne è stato rintracciato nelle vicinanze, ancora in possesso dello smartphone appena sottratto.

Per lui sono scattate le manette in flagranza. Condotto in aula a Piazzale Clodio, il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo per l’uomo il divieto di avvicinamento e l’applicazione del braccialetto elettronico. La vittima, invece, è stata medicata sul posto dai sanitari del 118: per fortuna, le ferite sono lievi, ma il trauma resta.

