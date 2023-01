Dieci anni Dar Ciriola

Sembra ieri quel 28 Gennaio 2013. Come quest’anno era una serata uggiosa e, nonostante ciò e il freddo, e, come 10 anni fa, la festa è andata benissimo: sono passati tantissimi amici vecchi e nuovi, è andata esaurita una porchetta e le birre offerte sono state apprezzate, mentre il djset di Saverio Pavia ha scaldato tutti.

Dar Ciriola, lo storico locale in via Pausania 2 (angolo via del Pigneto presso largo dei Condottieri) ha compiuto 10 anni e lo ha fatto a modo suo, tra risate, buon cibo della tradizione romana ed arte. Per l’occasione c’è stata una rimpatriata di “BONI COME ER PANE” – musica, poesia e pane popolare a Roma.

Infatti, da anni il locale ospita la rassegna ideata da Giulia Ananìa. Tra gli artisti che hanno partecipato ci sono stati i più grandi nomi del cinema, della canzone e della cultura, che si sono raccontati e hanno cantato per il pubblico.

Sabato 28 gennaio gli ospiti erano i cantautori pluripremiati Francesco Forni ed Emilio Stella che si sono esibiti e alternati a Giulia Ananìa e all’attore Michele Botrugno. Un omaggio a Roma, ma anche ai tanti amici accorsi a festeggiare questo traguardo importante.

Inoltre, nel corso della serata, c’è la stata la presentazione del libro “Gentrification, guida semiseria a un fenomeno urbano” della sociologa urbana Irene Ranaldi e si sono alternati i reading di tre stelle della “slam poetry”: Benedetta Badaracco, Cecilia Lavatore ed Ermetika.

Fedeli al loro slogan “solo robba bona”, Dar Ciriola ha omaggiato i suoi amici con spillette e gadget realizzati per l’occasione con la scaramantica cifra “23” a cui i romani sono tanto legati. In onore dell’anno in corso, ma anche come augurio di tanta fortuna a tutti.

Se da 10 anni c’è un luogo simbolo della Città che racchiude l’essenza della romanità, quello è dar Ciriola.

dar Ciriola

Via Pausania 2 – Pigneto

06/21702636

Aperto tutti i giorni dalla colazione al dopocena