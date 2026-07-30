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Dieci milioni per il Parco della Madonnetta: il Comune prova a cancellare anni di degrado

L'Amministrazione capitolina mette sul piatto i fondi pubblici per la rigenerazione dell'area verde del Municipio X. Cantieri d'intervento già avviati per bonifica e sicurezza, a settembre il sopralluogo pubblico

Giordano Rossi - 30 Luglio 2026

Un piano d’intervento pubblico da 10 milioni di euro per restituire ai cittadini un punto di riferimento storico per l’aggregazione, lo sport e la tutela ambientale nel quadrante marittimo della Capitale.

È il bilancio emerso nel corso dei lavori della Commissione Patrimonio e Politiche abitative di Roma Capitale, incentrati sui progetti di riqualificazione destinati al Parco della Madonnetta, nel Municipio X.

Bonifiche in corso, videosorveglianza a settembre e la fase di progettazione

L’infrastruttura verde ed ex punto di ritrovo sportivo dell’entroterra ostiense è attualmente interessata dalle prime fasi operative di recupero:

Interservizi di pulizia e bonifica: Le maestranze sono al lavoro sul campo per le operazioni di ripristino, rimozione del degrado e messa in sicurezza dei punti critici del perimetro.

Misure di sicurezza a breve termine: Entro il mese di settembre verrà completata l’installazione dei nuovi impianti di illuminazione e della rete di telecamere di videosorveglianza per scoraggiare atti vandalici.

Progettazione strutturale: Parallelamente alle bonifiche superficiali, i tecnici proseguono nella stesura del progetto esecutivo per la ricostruzione dell’area polifunzionale.

La verifica sul campo e il confronto con i residenti

A tracciare la tabella di marcia è stato il presidente della Commissione capitolina Patrimonio, Yuri Trombetti, confermando che il calendario dei lavori prevede una tappa pubblica sul territorio: nel mese di settembre, la stessa commissione svolgerà un sopralluogo per valutare lo stato d’avanzamento delle opere e raccogliere le istanze della cittadinanza locale.

L’operazione punta a sanare una ferita aperta dopo un prolungato periodo di incuria e degrado urbanistico, con l’obiettivo di riconsegnare alle famiglie del Decimo Municipio uno spazio sicuro e fruibile per la pratica sportiva e la vita di comunità.

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