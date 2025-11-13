Diritto all’abitare: Roma apre le selezioni per l’Osservatorio

L’assessorato al Patrimonio di Roma lancia una chiamata agli esperti: l’obiettivo è creare un elenco di persone con competenze in politiche abitative, urbanistica, welfare e amministrazione condominiale, che andranno a comporre l’Osservatorio sulla condizione abitativa della Capitale.

L’organismo rientra tra gli obiettivi del Piano Casa, approvato a luglio 2023, e fa parte del piano strategico per il diritto all’abitare 2023-2026 dell’amministrazione Gualtieri.

L’iter per la costituzione dell’Osservatorio è partito ufficialmente nel 2024 con la presentazione di una delibera che ne definisce il regolamento, approvata l’anno successivo dall’Assemblea Capitolina. Ora, è arrivato il momento di selezionare chi avrà il compito di animare l’organismo.

L’avviso pubblico è rivolto a tre-cinque esperti particolarmente qualificati nelle materie di interesse dell’Osservatorio. Uno di loro sarà anche nominato coordinatore o coordinatrice.

La scelta finale spetterà direttamente al sindaco Roberto Gualtieri, dopo il confronto con le commissioni capitoline competenti.

L’incarico è a titolo gratuito: la partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio non prevede compensi né gettoni, come stabilito dall’articolo 9, comma 5, del regolamento approvato quest’anno.

Chi volesse partecipare ha tempo fino al 25 novembre. La domanda va presentata compilando il modulo disponibile sul sito di Roma Capitale, allegando lettera motivazionale, curriculum aggiornato e documento d’identità.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.