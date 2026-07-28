Discarica abusiva a Prima Porta, via alla bonifica in via della Villa di Livia: l’area verrà chiusa alle auto

Al via le operazioni straordinarie di rimozione dei rifiuti e risanamento ambientale nella zona nord di Roma.

Nella mattinata di oggi, martedì 28 luglio, sono scattate le attività di pulizia e bonifica della discarica abusiva in via della Villa di Livia, nel territorio del Municipio XV, nell’area adiacente al camminamento pedonale che garantisce l’accesso alla stazione ferroviaria di Prima Porta.

L’intervento è stato promosso direttamente dalle strutture municipali ed eseguito dagli operatori di AMA Roma S.p.A. attraverso la pianificazione dei servizi straordinari Extra-Tari destinati alla bonifica degli accumuli illeciti di spazzatura.

Chiusura dell’area alle vetture e monitoraggio della Polizia Locale

Per mettere un freno al fenomeno del sacchetto selvaggio e impedire ai camion e alle auto dei “sversatori seriali” di accedere al sito, l’amministrazione municipale ha predisposto un piano d’azione in due fasi:

Pulizia e bonifica: sgombero integrale di materiali inerti, ingombranti e rifiuti vari lasciati impropriamente lungo la strada e la vegetazione;

Interdizione ai veicoli: a cantiere ultimato, l’Ufficio Tecnico del Municipio XV installerà dissuasori e barriere per impedire l’accesso alle automobili, preservando al contempo il libero transito pedonale per i pendolari diretti alla stazione;

Controlli ed escalation: potenziamento dei servizi di pattugliamento con gli agenti del Comando di Polizia Locale di Roma Capitale per sanzionare i comportamenti incivili.

L’appello ad Anas per il viadotto Giubileo 2000 tra La Celsa e Labaro

Nel rendere noti i dettagli delle operazioni, il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’Assessore municipale alle Politiche Ambientali, Marcello Ribera, hanno fatto il punto anche sulle altre emergenze ambientali del quadrante:

«L’area di via della Villa di Livia, da tempo oggetto di conferimenti illeciti di materiali e rifiuti, verrà completamente ripulita dagli operatori AMA, che ringraziamo. Per evitare nuovi scarichi illegittimi, immediatamente dopo la conclusione di questi interventi, l’Ufficio Tecnico del Municipio provvederà all’interdizione della zona ai veicoli, garantendo comunque il passaggio pedonale.

Con il supporto del Comando di Polizia Locale, il Municipio proseguirà nel monitoraggio dell’area e contestualmente abbiamo rinnovato ad Anas la richiesta di intervenire lungo le aree sottostanti il viadotto Giubileo 2000, nel tratto compreso tra le stazioni La Celsa e Labaro, dove si registrano continue situazioni di abbandono di rifiuti che necessitano di un intervento urgente di bonifica e di ripristino del decoro.

Come Municipio manteniamo alta l’attenzione nei confronti degli atteggiamenti illeciti e dei comportamenti incivili che generano degrado e costi per l’intera collettività, continuando a promuovere azioni di prevenzione, controllo e sensibilizzazione a tutela del bene comune.» Daniele Torquati (Presidente Municipio XV) e Marcello Ribera (Assessore all’Ambiente)

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