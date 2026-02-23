Domenica ecologica, il bilancio dei controlli: quasi 300 multe in un giorno

Si è conclusa con un bilancio serrato la quarta domenica ecologica della stagione. Nella giornata di ieri, 22 febbraio 2026, la Polizia Locale di Roma Capitale ha messo in campo un massiccio dispositivo di vigilanza per garantire il rispetto del blocco totale della circolazione all’interno della Fascia Verde.

I numeri del monitoraggio

Le pattuglie dei caschi bianchi hanno presidiato i varchi e le principali arterie cittadine durante le due fasce di stop (7:30-12:30 e 16:00-19:00).

Ecco i dati definitivi dell’attività:

Controlli totali: Oltre 1.900 verifiche effettuate su veicoli in transito;

Sanzioni elevate: 276 violazioni riscontrate per il mancato rispetto delle limitazioni.

Obiettivo qualità dell’aria

L’intervento degli agenti si è reso necessario per assicurare l’efficacia del provvedimento, volto al contenimento delle polveri sottili e al miglioramento della qualità dell’aria nel perimetro urbano.

Con quella di ieri, si chiude un ciclo fondamentale di interventi programmati dal calendario ambientale capitolino, mentre l’amministrazione continua a monitorare i livelli di inquinamento per eventuali nuovi provvedimenti straordinari.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.