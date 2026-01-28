Doppio intervento anti-degrado: bonificati insediamenti abusivi tra Ponte Salario e Tangenziale Est

Due interventi di ripristino ambientale e messa in sicurezza del territorio sono stati coordinati nella giornata di ieri, martedì 27 gennaio 2026, dalla Polizia Locale di Roma Capitale.

Gli agenti del II Gruppo Parioli sono intervenuti sia su aree di proprietà pubblica sia in punti sensibili della viabilità cittadina, a ridosso delle grandi arterie stradali.

Ponte Salario, area pubblica messa in sicurezza in via Salaria 555

Il primo intervento ha riguardato il sito di via Salaria 555, in zona Ponte Salario, già interessato nei giorni scorsi dallo sgombero di un insediamento abusivo.

Terminata la fase di liberazione dell’area, il Dipartimento Tutela Ambientale è passato alle operazioni di consolidamento e prevenzione di nuove occupazioni.

Oltre alla rimozione delle masserizie e dei materiali abbandonati, la ditta incaricata ha provveduto al ripristino della recinzione perimetrale e del cancello di ingresso.

Contestualmente, tutti gli accessi all’immobile in muratura presente all’interno del sito sono stati murati o sigillati, così da rendere impossibile qualsiasi tentativo di reintroduzione abusiva.

Tangenziale Est, rimosse baracche sulla rampa di viale Somalia

Il secondo intervento si è svolto lungo la Circonvallazione Salaria – Tangenziale Est, all’altezza della rampa di uscita per viale Somalia, un tratto particolarmente delicato per la sicurezza stradale e la visibilità.

Con il supporto di personale e mezzi AMA, gli agenti hanno smantellato un insediamento abusivo composto da due baracche e provveduto alla rimozione di oltre 15 metri cubi di rifiuti, tra elettrodomestici dismessi, materiali vari e residui delle strutture.

Al momento dell’arrivo delle pattuglie, l’area risultava priva di occupanti. L’assenza di persone all’interno degli insediamenti ha consentito di svolgere le operazioni di bonifica in tempi rapidi e senza criticità, permettendo la restituzione del suolo pubblico nell’arco di poche ore.

