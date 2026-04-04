Dormiva su una panchina, trovato senza vita all’alba: tragedia a Ostia
Un passante ha dato l'allarme questa mattina, ma per l'uomo, un senza dimora italiano, non c'era più nulla da fare
Un corpo immobile, avvolto in una coperta logora su una panchina di via Angelo Celli, a due passi dagli uffici della delegazione municipale di Ostia. È l’immagine straziante che si è presentata agli occhi di un passante nella mattinata di oggi, sabato 4 aprile.
Quello che sembrava un sonno profondo era, in realtà, l’ultimo atto della vita di un uomo italiano di 57 anni, stroncato probabilmente da un malore durante la notte.
Il ritrovamento
L’allarme è scattato alle prime luci dell’alba. Il passante, notando che l’uomo non dava segni di vita nonostante il movimento della via che si popolava, ha allertato i soccorsi.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Stazione di Ostia insieme al personale sanitario, che però ha potuto soltanto constatare il decesso.
Cause naturali e assenza di violenza
Secondo i primi rilievi effettuati dal medico legale, sul corpo del cinquantasettenne non sono stati rinvenuti segni di colluttazione o ferite riconducibili a un atto violento.
Tutto lascia ipotizzare una morte per cause naturali, forse aggravata dalle condizioni di estrema precarietà e dal freddo notturno che ancora morde sul litorale romano.
Il fascicolo in Procura
Dopo i rilievi della Polizia Mortuaria, la salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sarà il magistrato di turno a stabilire, nelle prossime ore, se procedere con l’autopsia o se concedere il nulla osta per le esequie, qualora il referto del medico legale venga considerato esaustivo.
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