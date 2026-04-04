Dormiva su una panchina, trovato senza vita all’alba: tragedia a Ostia

Un corpo immobile, avvolto in una coperta logora su una panchina di via Angelo Celli, a due passi dagli uffici della delegazione municipale di Ostia. È l’immagine straziante che si è presentata agli occhi di un passante nella mattinata di oggi, sabato 4 aprile.

Quello che sembrava un sonno profondo era, in realtà, l’ultimo atto della vita di un uomo italiano di 57 anni, stroncato probabilmente da un malore durante la notte.

L’allarme è scattato alle prime luci dell’alba. Il passante, notando che l’uomo non dava segni di vita nonostante il movimento della via che si popolava, ha allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Stazione di Ostia insieme al personale sanitario, che però ha potuto soltanto constatare il decesso.

Secondo i primi rilievi effettuati dal medico legale, sul corpo del cinquantasettenne non sono stati rinvenuti segni di colluttazione o ferite riconducibili a un atto violento.

Tutto lascia ipotizzare una morte per cause naturali, forse aggravata dalle condizioni di estrema precarietà e dal freddo notturno che ancora morde sul litorale romano.

Dopo i rilievi della Polizia Mortuaria, la salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sarà il magistrato di turno a stabilire, nelle prossime ore, se procedere con l’autopsia o se concedere il nulla osta per le esequie, qualora il referto del medico legale venga considerato esaustivo.

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