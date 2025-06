È morto Franzo Grande Stevens

È morto a 96 anni, Franzo Grande Stevens, noto come “l’avvocato dell’Avvocato”. Lo hanno confermato all’ANSA fonti vicine alla famiglia.

È stato vicepresidente della Fiat, presidente della compagnia di San Paolo e consigliere di amministrazione di Ilfil e Rcs, presidente e presidente onorario della Juventus. E ha seguito le vicende societarie di alcuni dei gruppi industriali più potenti e popolari d’Italia.

Nato a Napoli nel 1928, si era laureato in Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli, era stato allievo di Allessando Galante Garrone. Trasferitosi a Torino, divenne una delle persone di fiducia dell’Avvocato Gianni Agnelli.

“L’Avvocato Franzo Grande Stevens – si legge sul sito ufficiale dello Studio Legale Associato – nel corso della sua lunga carriera di avvocato ha seguito e assistito le più importanti famiglie italiane e straniere, società, banche e finanziarie che hanno dominato il panorama italiano e internazionale”. Aveva ricevuto l’anno scorso un’onorificenza per i 70 anni da avvocato.

“Giovane amico – aveva scritto in una lettera indirizzata a un giovane collega – non scegliere questa professione se non vorrai prodigarti per gli altri perché – le parole sono del nostro Pietro Calamandrei – ‘gli avvocati bisogna che lavorino disperatamente, vogliano o non vogliano, fino all’ultimo respiro, per servire gli altri, per aprire la strada agli altri, e arrivino alla morte senza aver potuto fare quello che li riguarda personalmente e … che tutta la vita hanno dovuto rimandare a domani‘”.

È stato presidente di Toro Assicurazioni, Ciga Hotels e Cassa Nazionale Forense. Alla Juventus fu presidente dal 2003 al 2006 e in seguito presidente onorario.

Lui con Gianluigi Gabetti la mente dietro l’operazione finanziaria che nel 2005 permise alla famiglia Agnelli di restare in controllo della società Fiat che fu al centro di indagini di Consob e Procura ma che fu la premessa del rilancio dell’azienda guidata da Sergio Marchionne. Fu anche tra i sostenitori dell’alleanza con la statunitense Chrysler. “La Juventus si stringe nel dolore e nel lutto, e rivolge le condoglianze e un forte abbraccio alla famiglia di Franzo Grande Stevens” afferma in una nota il club bianconero.

