Edicole, approvata in Giunta memoria per la salvaguardia

È stata approvata oggi dalla Giunta Capitolina la memoria finalizzata alla salvaguardia e valorizzazione delle edicole sul territorio comunale dal centro alla periferia.

L’atto fornisce agli uffici competenti e alle strutture territoriali coinvolte nel processo di formazione dei Piani del Commercio municipali e nel rilascio delle autorizzazioni e concessioni per le edicole, una serie di precise direttive di indirizzo:

– Attivare ogni iniziativa utile per predisporre e proporre gli atti amministrativi necessari al massimo mantenimento e alla conservazione delle edicole presenti sul territorio di Roma Capitale.

– Tenuto conto della riclassificazione in corso della rete stradale da parte del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Roma Servizi per la Mobilità (in attuazione della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 118/2025), predisporre – ove necessario – proposte di modifica del Regolamento Viario di Roma Capitale (delibera n. 21/2015) e del PGTU, in coerenza con le disposizioni derogatorie previste dall’art. 20 del Codice della Strada. Obiettivo: confermare le localizzazioni attuali attraverso l’inserimento nei nuovi Piani del Commercio.

– Prevedere, nei casi di incompatibilità con la normativa vigente o di impossibilità tecnica a rendere conformi le postazioni tramite modifiche alla viabilità, la ricollocazione delle edicole in aree idonee, accompagnata da forme di compensazione o indennizzo per le spese sostenute dai gestori, anche attraverso una rimodulazione del canone di occupazione di suolo pubblico. Un impegno concreto a tutela della domanda di informazione e della presenza capillare delle edicole nei territori.

Il provvedimento nasce da un lavoro interassessorile, coordinato dall’Assessorato alle Attività Produttive e Pari Opportunità, in collaborazione con il Sindaco, l’Assessorato alla Mobilità, l’Assessorato al Bilancio e la Presidenza del Municipio I Roma Centro. Rappresenta un primo passo verso una regolamentazione più attuale, efficace e inclusiva.

Con questo intervento, Roma Capitale avvia un percorso di riforma concreto e mirato per valorizzare il ruolo culturale, economico e sociale delle edicole, sia nei rioni storici che nei quartieri della città, salvaguardando un pezzo fondamentale della memoria urbana e della quotidianità romana.

