Emergenza abitativa, Gualtieri ringrazia il Papa

Papa Francesco ha chiesto alle realtà diocesane proprietarie di immobili di offrire gli spazi per accogliere chi è in difficoltà.

“Desidero che tutte le realtà diocesane proprietarie di immobili – ha scritto Bergoglio in una lettera – offrano il loro contributo per arginare l’emergenza abitativa con segni di carità e di solidarietà, per generare speranza nelle migliaia di persone che nella città di Roma versano in condizione di precarietà abitativa”.

Il Sindaco, Roberto Gualtieri, ha ringraziato il Pontefice: “La richiesta del Papa è un’iniziativa straordinaria. Ringrazio il Santo Padre per questo messaggio di speranza, che potrà consentire di aiutare tante persone che soffrono l’emergenza abitativa in una feconda collaborazione tra la Chiesa, Roma Capitale e i suoi servizi sociali, e il ricco tessuto di associazioni e movimenti popolari della nostra città.

Tutelare chi non ha una casa o rischia di perderla è una delle priorità della nostra Amministrazione, e poter contare su ulteriori immobili a disposizione dei più fragili sarebbe di grandissima utilità. Siamo grati a Papa Francesco e al Cardinale Vicario Baldo Reina e pronti a fare la nostra parte per realizzare questo bellissimo segno di speranza nell’anno del Giubileo in uno spirito di fraternità, di comunità e di partecipazione“.

