Emergenza afa a Roma: Ama potenzia il lavaggio delle strade e sanifica 500 cassonetti al giorno

Le temperature continuano a salire e con l’arrivo delle prime ondate di calore Ama corre ai ripari rafforzando le operazioni di lavaggio e pulizia delle strade della Capitale.

L’azienda che si occupa dell’igiene urbana, in accordo con Roma Capitale, ha potenziato gli interventi in tutti i quindici municipi con l’obiettivo di limitare gli effetti del caldo, migliorare il decoro urbano e garantire maggiori condizioni di igiene negli spazi pubblici.

Dall’inizio di maggio sono già stati interessati oltre 4mila chilometri di rete stradale, mentre per il mese di luglio è previsto un ulteriore incremento delle attività, con altri 2.500 chilometri di strade che saranno sottoposti a lavaggio e spazzamento meccanizzato.

Autobotti e spazzatrici in azione

Il piano straordinario prevede l’impiego di autobotti e mezzi dotati di sistemi ad alta pressione per il lavaggio delle principali arterie cittadine. A questi si affiancano le spazzatrici meccanizzate, utilizzate per la pulizia di carreggiate, marciapiedi e bordi strada.

Nelle vie più trafficate vengono inoltre impiegati prodotti a base di enzimi biologici, pensati per rendere più efficace la sanificazione delle superfici e contrastare gli odori che tendono ad accentuarsi durante i periodi di caldo intenso.

L’obiettivo è concentrare gli interventi soprattutto lungo le direttrici maggiormente percorse e nelle aree della città con una più alta presenza di residenti e turisti.

Rafforzata anche la pulizia dei cassonetti

Parallelamente al lavaggio delle strade, Ama ha aumentato anche gli interventi di igienizzazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Ogni giorno vengono sanificati circa 500 cassonetti, con una particolare attenzione a quelli destinati alla raccolta dell’organico, maggiormente esposti al rischio di cattivi odori durante i mesi estivi.

Gli interventi seguono una programmazione che coinvolge l’intero territorio cittadino e interesseranno tutti i municipi.

Il piano per il litorale

Prosegue intanto anche il Piano Mare 2026, operativo già dalla primavera per accompagnare la stagione balneare.

Il servizio interessa circa 20 chilometri di viabilità, dal Porto di Ostia fino a Pratica di Mare, dove sono stati rafforzati sia gli interventi di pulizia delle strade sia la raccolta dei rifiuti prodotti dalle attività balneari e di ristorazione, con passaggi quotidiani dedicati a tutte le diverse frazioni.

Manzi: «Il caldo non è più un’emergenza occasionale»

«Le ondate di calore con temperature ben al di sopra della media sono ormai diventate un fenomeno strutturale e non più episodico», osserva il presidente di Ama, Bruno Manzi. «Per questo, insieme a Roma Capitale, abbiamo potenziato già da settimane le attività di lavaggio e pulizia in tutta la città, intervenendo sia nelle aree a maggiore afflusso turistico sia nei quartieri periferici e prevedendo, dove necessario, anche passaggi supplementari per garantire decoro e igiene».

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