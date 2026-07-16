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Emergenza caldo, condizioni critiche nel Policlinico Umberto I

Il consigliere del IV Municipio Palmaccio scrive ai vertici istituzionali nazionali e regionali per chiedere un ripristino urgente delle condizioni minime di vivibilità nei reparti

Redazione - 16 Luglio 2026

Pubblichiamo una lettera inviata dal consigliere e vicepresidente della Commissione Politiche Sociali del IV Municipio, Valerio Palmaccio, a seguito di una serie di segnalazione di gravi disservizi strutturali all’interno del  Policlinico Umberto I. Nella lettera vengono evidenziate una serie di emergenze legate principalmente all’emergenza climatica legata alle elevate temperature sulla capitale. Nello specifico, presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia presso l’edificio di Urologia, le condizioni microclimatiche risultano essere particolarmente critiche, sia per i pazienti che per il personale ospedaliero, a causa della totale chiusura dell’impianto di condizionamento.

Con la lettera, indirizzata al ministro della Salute Orazio Schillaci, al Presidente della Regione Francesco Rocca e al Direttore Generale del Policlinico Umberto I Fabrizio D’Alba, il vicepresidente chiede di verificare  in maniera oggettiva le condizioni dei reparti citati nonché l’adozione di tutte le misure ritenute urgenti e necessarie  per ripristinare e garantire temperature  compatibili con la sicurezza e la dignità sia dei pazienti che del personale ospedaliero, chiedendo inoltre la predisposizione di un piano strutturale che impedisca il ripetersi di situazioni simili.

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