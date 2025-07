Eur blindato, conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina: modifiche alla viabilità, bus deviati e Metro B chiusa

Scatteranno mercoledì le prime modifiche alla viabilità in zona Eur, dove giovedì 10 e venerdì 11 luglio, all’interno della Nuvola, si terrà la Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina. Per l’importante appuntamento è prevista la creazione di un’area di sicurezza con accesso tramite varchi. Deviazioni e limitazioni anche per il trasporto pubblico.

Dalle ore 18 di mercoledì 9 a venerdì 11 luglio sono previsti divieti di sosta con sgombero dei veicoli in viale Asia (da via Cristoforo Colombo a piazzale Pastore), complanare Colombo (da viale America a piazzale Marconi, direzione centro), viale Lincoln (da viale Asia), via Stendhal (da viale Asia a viale della Civiltà Romana), viale Shakespeare, viale Europa (da viale dell’Arte a via Cristoforo Colombo), viale Boston, area parcheggio di piazzale dell’Industria, piazza della Stazione Enrico Fermi, viale della Civiltà del Lavoro (dalla Colombo a piazzale Kennedy), piazzale Kennedy, viale della Letteratura, via Montaigne, viale della Civiltà Romana e viale dell’Arte (tra viale Europa e viale della Civiltà Romana).

Giovedì 10 luglio, invece, a partire dalle ore 6 sono in programma chiusure al traffico sulla Colombo. Nello specifico, il divieto di transito sulle carreggiate centrali e le complanari (nel tratto da largo Pella sino alle rampe di immissione e di uscita dalla Roma-Fiumicino), l’uscita obbligatoria verso il Viadotto della Magliana per chi arriva dal Centro, il divieto di transito da piazza 25 Marzo 1957 a viale dell’Umanesimo in direzione Centro (ad eccezione del trasporto pubblico), da viale dell’Umanesimo a viale Africa e da qui a largo Pella.

Deviate o limitate le linee bus 070, 30, 31, 73, 170, 671, 700, 705, 706, 709, 712, 714, 724, 762, 763, 767, 772, 780, 791 e le notturne n705, n070, nMB e nME. Mentre la fermata Eur Fermi della Metro B sarà chiusa giovedì 10 e venerdì 11 luglio.

L’area di sicurezza, nelle due giornate, sarà delimitata da via delle Tre Fontane, viale dell’Industria, viale della Pittura, viale dell’Arte, viale della Musica, via dell’Architettura, largo Edmondo Bernacca, via del Poggio Laurentino, viale America, via Cristoforo Colombo e via delle Tre Fontane.

Maggiori informazioni e aggiornamenti sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

