Eur, il rilancio dello sport: progetto per un maxi palazzetto polivalente al posto del velodromo

Era il 2008 quando il vecchio velodromo olimpico dell’Eur venne fatto implodere, lasciando dietro di sé un enorme vuoto urbano. Da allora si sono susseguite idee, promesse e progetti mai decollati.

Oggi, però, quella ferita nel cuore dell’Eur potrebbe finalmente trovare una nuova identità: un palazzetto dello sport polivalente capace di portare a Roma discipline finora relegate lontano dalla Capitale.

A rilanciare l’idea è l’architetto Marco Muro Pes, presidente del comitato EurOminSport (E.O.S.), affiancato da nomi di peso come Stefano Mei (Fidal), Cordiano Dagnoni (FCI) e Mariano Salvatore (FISPES).

Il sogno è ambizioso: costruire un impianto coperto unico nel centro-sud Italia, con pista di atletica leggera incastonata in un velodromo da 250 metri omologato per competizioni internazionali.

Un progetto che guarda lontano: tra 5 e 12mila posti a sedere, più del PalaTiziano e meno del PalaEur, con spazi flessibili capaci di ospitare basket, ginnastica, tennis, padel e sport paralimpici indoor.

Un salto di qualità rispetto agli impianti esistenti, che oggi non riescono a garantire né le dimensioni né i requisiti per ospitare grandi eventi.

Non solo sport: il palazzetto occuperebbe circa 13mila metri quadrati su 66mila disponibili, lasciando la maggior parte dell’area a verde pubblico e salvaguardando le alberature storiche.

Un polmone verde, dunque, attorno a una nuova cattedrale dello sport. E con i collegamenti già presenti – metro, Roma-Lido, sei linee bus e ciclabili – la struttura nascerebbe in una posizione strategica.

La proposta ha già catturato l’attenzione delle istituzioni. “Colmerebbe una lacuna impiantistica enorme e riporterebbe Roma nel circuito internazionale – ha dichiarato Nando Bonessio, presidente della commissione sport –. L’Italia oggi è fuori gioco perché gli impianti che abbiamo non sono né a norma né abbastanza capienti”.

Il prossimo passo? La nascita di una Fondazione che unisca comitato promotore e istituzioni, per trasformare l’idea in un piano concreto.

L’obiettivo è chiaro: restituire all’Eur non solo uno spazio per lo sport, ma un luogo di aggregazione e respiro internazionale.

