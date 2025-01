Eur, Palazzo dei Congressi sarà intitolato ad Alcide de Gasperi

Alla fine, l’attesa è finita: il Palazzo dei Congressi dell’Eur sarà intitolato ad Alcide De Gasperi. Una decisione che prende forma tra i corridoi delle istituzioni e che, dopo mesi di proposte, appelli e dibattiti, si concretizza grazie al via libera dell’ente Eur.

Sarà necessario attendere la fine dei lavori di ristrutturazione, ma il dado è tratto: il celebre edificio diventerà un omaggio permanente allo statista trentino, padre della Ricostruzione italiana e dell’Europa comunitaria.

L’iniziativa, lanciata dall’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani (ANPC) guidata da Mariapia Garavaglia, ha trovato sostegno trasversale.

A livello cittadino, Forza Italia e il Partito Democratico si sono fatti promotori della proposta, mentre in Parlamento ha preso in carico la questione il deputato di Fratelli d’Italia Luciano Ciocchetti.

Lo scorso autunno, l’ANPC aveva diffuso una petizione per sensibilizzare le istituzioni. “De Gasperi è universalmente riconosciuto come uno dei grandi artefici della rinascita del Paese dopo la Seconda guerra mondiale – si leggeva nell’appello – e merita un riconoscimento simbolico nel cuore della Capitale”. Un’istanza raccolta da quasi mille sottoscrittori e, infine, dal Consiglio di Amministrazione di Eur Spa, che nella sua ultima riunione ha deliberato l’intitolazione.

La soddisfazione arriva da più parti. Forza Italia, attraverso le dichiarazioni del senatore Maurizio Gasparri, della coordinatrice romana Simonetta Matone Regimenti e dei consiglieri Alessandra Mussolini e Francesco Carpano, ricorda il lavoro svolto per portare avanti la mozione in Assemblea Capitolina. “Era fondamentale che la figura di De Gasperi trovasse un riconoscimento monumentale a Roma – dichiarano – e finalmente ci siamo riusciti”.

Anche Luciano Ciocchetti esprime gratitudine verso il Governo, che ha accolto l’interpellanza bipartisan e ha dato il proprio sostegno all’iniziativa. “Il viceministro Maria Teresa Bellucci, in aula, ha confermato la disponibilità del Ministero dell’Economia e delle Finanze, azionista di maggioranza di Eur Spa, a sostenere l’intitolazione. Un passaggio decisivo che ha portato il CdA a procedere con l’iter ufficiale”.

Ora resta solo da completare i lavori di restyling del Palazzo dei Congressi. Quando le impalcature verranno rimosse e le porte si riapriranno al pubblico, quel nome – De Gasperi – sarà inciso su uno dei simboli architettonici dell’Eur.

Un tributo non solo a un uomo di Stato, ma a un’idea di Italia e di Europa che ancora oggi risuona nelle istituzioni e nella memoria collettiva.

