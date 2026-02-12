Eur, pino piomba sulle auto in viale Tupini: tre veicoli distrutti

Il maltempo continua a mettere sotto pressione la Capitale e il verde urbano torna a pagare il conto delle piogge intense.

Questa mattina, 12 febbraio 2026, poco dopo le 10, un imponente pino marittimo è precipitato al suolo nel quartiere Eur, travolgendo tre auto parcheggiate e causando pesanti ripercussioni sulla viabilità.

Per fortuna, nonostante l’orario di punta e la mole dell’albero, non si registrano feriti. Il bilancio, però, parla di danni materiali ingenti.

Il crollo su viale Tupini

L’episodio si è verificato in viale Umberto Tupini, arteria centrale del quadrante Eur.

Secondo le prime ricostruzioni, il pino sarebbe stato compromesso dal terreno reso instabile dalle piogge persistenti delle ultime ore.

L’apparato radicale non avrebbe retto e l’albero si è abbattuto improvvisamente sulla fila di vetture in sosta, schiacciandone le carrozzerie.

La chioma e il tronco hanno occupato parte della carreggiata, creando rallentamenti immediati e code in entrambe le direzioni.

L’intervento e la viabilità

Sul posto sono intervenuti gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno messo in sicurezza l’area e regolato il traffico.

Per evitare la chiusura totale della strada è stato istituito un senso unico alternato, mentre sono stati allertati i Vigili del Fuoco e il Servizio Giardini per le operazioni di taglio e rimozione del tronco e dei rami.

Pioggia e criticità diffuse

Quello dell’Eur è solo uno degli episodi registrati in una giornata segnata dall’allerta meteo.

Le precipitazioni intense hanno provocato allagamenti in diversi sottopassi cittadini e rallentamenti consistenti lungo via Pontina e via Appia, già messe a dura prova dal traffico pendolare.

Il maltempo, ancora una volta, riaccende il dibattito sulla manutenzione del patrimonio arboreo e sulla tenuta del territorio urbano di fronte a eventi atmosferici sempre più violenti e improvvisi.

