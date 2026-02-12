Maltempo, Roma paralizzata dalla pioggia: strade chiuse, sottopassi allagati e traffico in tilt

Roma sotto assedio dell’acqua. La perturbazione che sta interessando la Capitale nella giornata di giovedì 12 febbraio 2026 ha messo in ginocchio interi quadranti cittadini e diverse aree della provincia, con ripercussioni pesanti sulla viabilità e decine di interventi dei soccorritori.

Fin dalle prime ore del mattino il traffico si è attestato su livelli da bollino rosso, soprattutto lungo le direttrici di accesso alla città, dove rallentamenti e chiusure stanno complicando gli spostamenti di pendolari e automobilisti.

Strade chiuse e autostrade in difficoltà

Tra le situazioni più critiche c’è la via Appia, dove una carreggiata è stata interdetta tra Ciampino (km 13,7) e Frattocchie (km 16,7) a causa di un allagamento legato al malfunzionamento delle pompe di drenaggio.

Disagi anche sulla via Pontina, con code e forti rallentamenti in direzione Roma a partire da Pomezia nord. A Tor Sapienza è stata chiusa via Salviati all’altezza di via Sansoni, mentre diversi sottopassi risultano impraticabili: in particolare in via Baffi, nella zona Portuense, e sulla via Braccianese ad Anguillara.

Criticità segnalate anche sull’A24, nel tratto urbano tra Portonaccio e la Tangenziale Est, dove si sono verificati straripamenti, e sulla diramazione Roma Nord dell’A1, dove i veicoli sono stati scortati tra Castelnuovo di Porto e Settebagni per le condizioni dissestate del manto stradale.

Allagamenti e interventi di soccorso

Le precipitazioni insistenti hanno provocato allagamenti diffusi. A Trigoria i Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in salvo due ragazze rimaste intrappolate in un seminterrato invaso dall’acqua.

L’intensità della pioggia non ha risparmiato nemmeno le sedi istituzionali: infiltrazioni sono state segnalate anche all’interno dell’aula consiliare del Municipio XI Arvalia, segno della portata del nubifragio.

Le squadre di emergenza sono al lavoro su più fronti per prosciugare scantinati, liberare caditoie ostruite e monitorare le aree a rischio esondazione.

Neve in quota e previsioni

Mentre in città domina la pioggia, sopra i 1.600 metri le precipitazioni si sono trasformate in neve sui rilievi attorno alla Capitale, con accumuli consistenti nelle zone montane.

Le previsioni per domani, venerdì 13 febbraio, indicano un quadro ancora instabile: attese piogge deboli al mattino e rovesci più intensi nelle ore notturne. Le temperature oscilleranno tra i 7 e i 16 gradi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.