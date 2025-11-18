Ex Teatro Tendastrisce, al via la maxi bonifica: 500 tonnellate di rifiuti da rimuovere

Sono partiti ieri 17 novembre gli interventi di pulizia nell’area di via Perlasca 69, nel Municipio V, dove sorge la struttura abbandonata dell’ex Teatro Tendastrisce. Un sito degradato da anni, segnato da cumuli di rifiuti e insediamenti abusivi, che ora sarà finalmente bonificato.

L’intervento

L’operazione, affidata ad Ama spa, durerà 30 giorni e punta a rimuovere e smaltire circa 500 tonnellate di rifiuti. Il costo stimato è di 400 mila euro, che Roma Capitale recupererà attraverso le procedure amministrative avviate al termine della bonifica.

Le dichiarazioni

«Si è concluso positivamente il complesso iter tecnico-amministrativo, che ha richiesto mesi di lavoro degli uffici, della Polizia Locale e del Municipio», ha spiegato l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi. «Abbiamo finalmente avviato il risanamento di un sito che per anni ha subito un degrado crescente, con il rischio costante di incendi. Una volta completata la pulizia, l’area di circa 2 ettari potrà essere destinata a una nuova funzione, a beneficio della collettività».

Sulla stessa linea l’assessore municipale Edoardo Annucci: «L’ingente intervento di bonifica è una buona notizia per il quadrante Collatino-Prampolini. Ora, insieme alla cittadinanza, sarà importante avviare un percorso di valorizzazione dell’area, oggi residuale ma con un potenziale enorme».

Verso una nuova destinazione

Dopo anni di abbandono, il sito potrà finalmente essere ripensato come spazio utile e condiviso per il territorio.

