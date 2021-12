Fantastica mattina in Piazza Smart il 9 gennaio 2021

Domenica 9 gennaio 2022, dalle 10,00 alle 13,30, in Piazza Smart a Pietralata tutto il quartiere è chiamato a partecipare alle tante attività organizzate dall’Associazione Comitato Popolare Monti di Pietralata https://www.facebook.com/groups/2345603672174985/ ) e dalla Associazione Liberamente – https://www.facebook.com/MovimentoPensista) con il contributo di altre associazioni e il sostegno, anche organizzativo, di Planet Idea della Piazza Smart

Una mattina ricca di attività, per adulti e bambini, e che si concluderà con l’estrazione dei biglietti vincenti della Riffa di Piazza Smart.

Le attività in programma:

giochi di una volta (nascondino, campana, 4 cantoni etc)

mini-torneo di bocce con campo autocreato su misura

racconti per bambini (Pronto Gianna e BiblioPoint Perlasca)

incontri per mamme e piccini (Latte&Coccole)

Riffa di Piazza Smart

Sono più di 40 i doni messi a disposizione da commercianti, studi medici e associazioni.

I biglietti della riffa di 1 € ciascuno sono disponibili presso:

Zona 4 Bar – Via delle Cave di Pietralata 27 Ottica Fortuna – L.go Beltramelli 33 Libreria UBIK – Via Cupra 43 Forno 4 Mori – Via dei Monti di Pietralata 47/49.

200 biglietti sono stati donati da Planet Idea alla Comunità di Sant’Egidio; eventuali premi estratti e non ritirati verranno donati ai più bisognosi e le donazioni raccolte verranno impiegate per acquistare alberi e piante per la Piazza Smart o spazi verdi limitrofi.

l’elenco dei premi e il regolamento della riffa si possono leggere sulla Planet App. Per scaricare la Planet App bisogna andare nello store del proprio smartphone, digitare “Planet App” e iscriversi al quartiere Pietralata, nella news in primo piano ci saranno tutte le informazioni.