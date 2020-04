Fattura bimestrale azzerata nelle zone rosse ed Internet gratis per tutte le sedi delle Protezione Civili del Lazio

NewniX, operatore Internet presente in tutto il Lazio, in questo momento di emergenza, ha deciso di offrire il proprio contribuito a quei clienti che vivono maggiori disagi degli altri perché si trovano nelle zone rosse dell’emergenza Coronavirus.

Per loro è previsto l’azzeramento del canone bimestrale (marzo, aprile). Per chi avesse già effettuato il pagamento, il canone verrà stornato sulla prossima fattura.

Un pensiero speciale è stato, inoltre, riservato alla Protezione Civile che rientra nel raggio di copertura di NewniX, che avrà la possibilità di attivare nelle proprie sedi, Internet senza spese e navigare gratuitamente fino al 31 agosto e comunque fino a fine emergenza.

“E’ solo un piccolo gesto – dichiara l’amministratore di NewniX Pierpaolo Battelli – ma doveroso per far sentire la nostra vicinanza a cittadini in difficoltà e a tanti eroi coraggiosi che, ogni giorno, si occupano della nostra sicurezza e protezione”.