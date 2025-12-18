Favoritismi e regali costosi: ecco come il sindacalista “amico” favoriva i concorsi in polizia

Un’inchiesta che scuote il mondo sindacale della Polizia di Stato: Felice Romano, segretario del Siulp, è indagato per corruzione nell’ambito dei concorsi per allievi vice ispettori del 2020 e 2021.

Secondo l’accusa, Romano avrebbe favorito alcuni candidati, in particolare nel concorso del 2020 per allievi vice ispettori, intervenendo su procedure e valutazioni sanitarie per garantire l’ammissione di aspiranti agenti che non avrebbero superato i normali accertamenti.

Le indagini puntano anche il riflettore sulla moglie di Romano, E.F, primo dirigente medico della polizia di Stato. Secondo gli investigatori, avrebbe partecipato a un sistema più ampio, pronto a “aggiustare” certificati medici e valutazioni fisiche, rendendo idonei candidati con problemi fisici che altrimenti sarebbero stati esclusi.

Tra gli episodi contestati emergono anche presunti scambi di favori e regali: l’acquisto di una camera iperbarica per studi medici da parte di un imprenditore amico della coppia, che secondo l’accusa avrebbe ricambiato con un weekend sulla Costa Brava.

Sul punto, tuttavia, il gip ha sollevato dubbi, considerando le fatture esibite da Romano per alcune cene con lo stesso imprenditore, descritto come un amico di lunga data.

La Procura di Roma aveva chiesto gli arresti domiciliari per Romano e consorte. L’ex segretario del Siulp ha respinto ogni addebito, mentre la moglie si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

Il giudice ha disposto la sospensione dal servizio per E.F e altre due dirigenti del sindacato; per Romano, già in pensione, è stato invece imposto il divieto di dimora nel Municipio I di Roma, dove ha sede la segreteria generale del Siulp.

