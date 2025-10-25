Ferrovia Roma Nord, Regione e Comuni a confronto: “Task force sui lavori e nuovo piano per i pendolari”

Un tavolo di confronto per fare il punto sui lavori in corso e ridurre i disagi dei pendolari. Si è svolto ieri mattina l’incontro tra la Regione Lazio, le aziende regionali Astral e Cotral, e i rappresentanti dei Comuni attraversati dalla ferrovia Roma Nord — Sacrofano, Riano, Castelnuovo di Porto, Morlupo, Magliano Romano, Rignano Flaminio e Sant’Oreste — oltre al presidente del XV Municipio di Roma Capitale e al Comitato Pendolari della linea.

L’incontro, promosso dall’assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera, ha avuto come obiettivo quello di rafforzare il dialogo istituzionale sul futuro della linea Roma–Civita Castellana–Viterbo, oggi interessata da interventi di manutenzione straordinaria e ammodernamento.

«La Regione Lazio – ha spiegato Ghera – sta seguendo da vicino tutte le attività in corso. Con Astral e Cotral stiamo definendo ulteriori iniziative per migliorare il servizio e garantire che i lavori creino il minor disagio possibile per i pendolari».

Durante il tavolo è stato annunciato che Astral ha istituito una nuova task force aziendale per accelerare i lavori di riqualificazione della linea.

«Dopo le fasi preparatorie – ha dichiarato l’amministratore unico di Astral, Giuseppe Simeone – entrerà presto a pieno regime il cantiere per il raddoppio dei binari tra Riano e Morlupo, un intervento strategico per aumentare la capacità della linea e migliorare i tempi di percorrenza».

Parallelamente, Cotral sta lavorando a un nuovo piano del servizio ferroviario, per rimodulare corse e frequenze durante le fasi più delicate del cantiere.

«L’obiettivo – ha sottolineato il presidente di Cotral, Manolo Cipolla – è ridurre al minimo i disagi per l’utenza e intervenire sugli orari più critici, così da accompagnare l’ammodernamento della linea e consentire la realizzazione di lavori attesi da anni».

Il confronto con i sindaci e i comitati pendolari proseguirà anche nei prossimi mesi, per monitorare l’avanzamento dei cantieri e aggiornare il piano di interventi sostitutivi, in modo da garantire continuità al servizio ferroviario e trasparenza nelle comunicazioni con i cittadini.

