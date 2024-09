Festa da incubo a Ostiense: due giovani derubati e minacciati con coltello

Una serata di divertimento si trasforma in incubo: due giovani di 17 e 19 anni vengono aggrediti e derubati di collane d’oro in una discoteca di via Ostiense. La notte, che doveva essere all’insegna del divertimento, è stata sconvolta da un episodio di violenza che ha preso una piega drammatica.

Tre ragazzi, armati di coltello, hanno minacciato le vittime e strappato loro le collane d’oro. L’allerta è scattata immediatamente quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono arrivati sul posto.

I militari hanno iniziato a raccogliere testimonianze e a eseguire indagini per rintracciare gli aggressori.

Grazie alle dettagliate descrizioni fornite dalle vittime, le forze dell’ordine hanno rapidamente individuato i tre giovani – due italiani e un egiziano – nelle vicinanze.

I sospetti, trovati in possesso del coltello e di una delle collanine rubate, sono stati subito riconosciuti dalle vittime. Dopo l’identificazione, i tre sono stati denunciati e messi sotto controllo.

