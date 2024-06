FI, nessuna strategia dopo chiusura Agenzia comunale droghe, sostenere comunità recupero

«Come sottolinea la relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze, il consumo di sostanze stupefacenti in Italia continua ad aumentare, soprattutto tra studenti e adolescenti.

Cresce il consumo di cannabis e cocaina, ma anche delle nuove sostanze psicoattive, ben 950 monitorate a fine 2023 dall’Osservatorio Europeo sulle Droghe e le Tossicodipendenze. Roma non fa eccezione, dato che secondo alcuni studi il consumo di droghe nella Capitale è aumentato del 60%. ma anche delle nuove sostanze psicoattive, ben 950 monitorate a fine 2023 dall’Osservatorio Europeo sulle Droghe e le Tossicodipendenze. Roma non fa eccezione, dato che secondo alcuni studi il consumo di droghe nella Capitale è aumentato del 60%.

Forza Italia Roma è e sarà sempre in prima linea a sostegno delle comunità di recupero per riportare alla vita quanti entrano nell’inferno delle dipendenze e non vedono più la luce». Così Luisa Regimenti, Segretario di Forza Italia Roma e Andrea Fantoma, Assessore ombra per il contrasto alle dipendenze patologiche della Segreteria romana.

«Le droghe sono dunque un problema sociale e sanitario sul quale occorre un’azione comune e coordinata. Purtroppo, rileviamo dal Comune di Roma scarsa attenzione al problema delle tossicodipendenze, tanto che il Campidoglio ha chiuso l’agenzia comunale il cui bilancio era di circa 3 milioni di euro l’anno.

Si è parlato di un nuovo approccio al tema ma al momento non si è visto nulla e il settore è stato lasciato in completo abbandono, ad eccezione del sostegno al progetto della Comunità Terapeutica “Città della Pieve” in scadenza ad agosto 2024 e per il quale non è stato ancora previsto un bando di rinnovo.

Ora Gualtieri, con grande ritardo, riunisce le associazioni e gli stakeholder ma intanto si è perso tempo prezioso e non c’è una strategia di prevenzione verso i più giovani, come testimoniano i grandi ritardi dei Municipi sui centri estivi che rischiano di lasciare tanti giovani per strada nei mesi estivi» concludono.

