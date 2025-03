“Fino all’avvento della Sinistra al potere, Lo Stato italiano ha dato il suffragio solo alla classe proprietaria, è stata una dittatura feroce che ha messo a ferro e a fuoco l’Italia meridionale e le isole, crocifiggendo, squartando, seppellendo vivi i contadini poveri che gli scrittori salariati tentarono infamare col marchio di «briganti».” (Antonio Gramsci, 1891-1937)

****

“I briganti difendevano, senza ragione e senza speranza, la libertà e la vita dei contadini, contro lo Stato, contro tutti gli Stati. Per loro sventura si trovarono ad essere inconsapevoli strumenti di quella Storia che si svolgeva fuori di loro, contro di loro; a difendere la causa cattiva, e furono sterminati.” (Carlo Levi, 1902-1075, in: “Cristo si è fermato a Eboli”, 1945)

******

Premessa: le donne partigiane sono sempre state rappresentate circondate da un alone positivo, miscuglio di coraggio e romanticismo. Per definire le donne dei Briganti, le Brigantesse, invece, nei Verbali redatti dai militari che le catturavano, si usavano termini dispregiativi: druda… ganza… prostituta, insomma.

Senza voler proporre paragoni arditi (se non quello ovvio del genere) osservo però che sempre di donne combattenti si trattava. Ma – come scrivo spesso – per “capire e capirci”, ho infilato di seguito a queste qualche altra riga di parole sperando di uscirne – con voi – con le idee un po’ più chiare.

Per farlo racconto qui la storia di Filomena De Marco, detta Pennacchio, donna di Giuseppe Schiavone, Brigante di Sant’Agata di Puglia e a sua volta Brigantessa di inusitata ferocia – per la quale era molto rispettata anche dai maschi della Banda di Schiavone – che inizia la sua “carriera” criminale dopo essersi liberata (all’arma bianca, ovvero con uno spillone) del marito violento, delitto per il quale è costretta a darsi alla macchia, cominciando così una vita nuova e per lei più libera.

******

Generalmente, quando si parla di brigantaggio, ci si riferisce solo al periodo storico post unitario. Invece bisogna andare indietro nel tempo, al periodo francese.

Furono i Francesi, infatti, ad introdurre in Italia, agli inizi dell’Ottocento, il termine “brigant”, ossia “brigante”, che sembrò più adatto di “bandito”, per indicare quelle figure che sembravano prodotte da un incrocio fra i mercenari delle antiche compagnie di ventura ed i criminali comuni.

Ancora, quando si scrive o si racconta del Briganti sempre ci si riferisce agli uomini e mai o quasi alle donne. In una Banda di briganti le donne erano presenti ed avevano quasi sempre il ruolo di sguattere e servitrici dei maschi.

Molte di loro però salirono per così dire la scala gerarchica divenendo le amanti del Capo-banda, come le donne a cui si legò Carmine Crocco (1830-1905), Brigante di Rionero in Vulture e Capo indiscusso della Banda del Vulture-Melfese, a cui dobbiamo la seguente definizione di sé stesso: “Il brigante è come la serpe, se non la stuzzichi non ti morde”.

Crocco prima si legò ad una certa Olimpia, che faceva parte della sua Banda, poi intrecciò una relazione più seria con Maria Giovanna Tito, anche lei componente della sua Banda, che però non solo fu la sua amante, ma diventerà una Brigantessa, nota come “la Iena”, per la sua ferocia.

O ancora come Giuseppina Vitale, Classe 1841, amante del Brigante Agostino Sacchitiello, come lei nato a Bisaccia (Avellino) e noto Capo-banda irpino. Lui la amava sì, ma l’aveva fatta sua in cambio di un cavallo, baratto al quale il padre di Giuseppina aveva accondisceso, più per paura di Sacchitiello che per amore della figlia.

Mentre va ricordato che per molte donne che si erano unite alle Bande dei briganti quella era l’unica scelta possibile, dopo che qualche componente della famiglia era stato arrestato per brigantaggio e dunque la famiglia veniva mal considerata (meglio, emarginata) dal resto della comunità; occorre ancora tenere presente che anche nelle Bande dei briganti esisteva una gerarchia per cui una cosa erano le amanti dei briganti e un’altra le Brigantesse. Di una di loro, Filomena De Marco, detta Pennacchio tra breve conoscerete la storia, ma prima ancora qualche riga di contesto storico.

Quando si racconta dei Briganti, si pensa alla figura classica del bandito che assaltava e derubava viandanti, ma anche Masserie e altre proprietà private per arraffare denaro. In realtà quella che viene definita come “brigantaggio” è stata una rivolta popolare contro l’occupazione piemontese delle terre del Sud e a favore di Francesco II, il Re Borbone delle Due Sicilie il cui Regno ebbe fine con la Spedizione garibaldina dei Mille, la firma dell’Armistizio del 17 Febbraio 1861, seguita, nel Marzo successivo, con la proclamazione del Regno D’Italia.

Con la resa di Francesco II inizia in quelle terre una feroce occupazione piemontese costellata di incomprensioni (lingua compresa) tra chi viveva da sempre su quelle terre e chi, invece, le deteneva da assai poco tempo. La ribellione, che da subito si era manifestata, si trasformò ben presto in rivolta armata, nacquero così le Bande che combattevano gli occupanti in nome di Francesco II, il re Borbone.

Repressione in salsa piemontese

La repressione piemontese del dissenso e della rivolta delle popolazioni del sud del Regno D’Italia si manifestò con: lo stato d’assedio, le fucilazioni in piazza, i processi addomesticati e truccati quando occorreva, le migliaia di deportati nei campi di concentramento al confino.

La “Legge Pica” (15 Agosto 1863, n,1409) aboliva qualsiasi garanzia costituzionale (Il Generale La Marmora ordinò ai Procuratori del Regno di “non porre in libertà nessuno dei detenuti senza l’assenso dell’esercito”).

Forti di quella Legge, i militari piemontesi distrussero 51 paesi. Ricordiamo, simboli di tanta tragedia, Casalduni e Pontelandolfo; il 14 agosto 1862, le truppe piemontesi circondano ed attaccano questi due inermi paesi del Sannio. Non c’erano Briganti, solo donne, vecchi e bambini: tutti ugualmente massacrati con violenza e i morti furono più di 900.

A quei tempi considerazioni che oggi definiremmo razziste erano ancora legittimate dalla cultura e anche nei Rapporti ufficiali gli abitanti del Sud erano paragonati a “incivili beduini”. Massimo d’Azeglio scriveva che “unirsi ai Napoletani è come andare a letto con un lebbroso”, ovviamente il termine “napoletano” era riferito ad ogni abitante della “Bassa Italia”. II primo dei criminologi positivisti, Cesare Lombroso, effettuò misurazioni sui crani dei briganti uccisi allo scopo di ottenere la prova scientifica che i Meridionali avevano una predisposizione innata per il crimine.

(Fonte: https://www.eleaml.org/sud/briganti/la_strage.html).

Bande che i piemontesi definirono dapprima composte da “Banditi”, poi da “Briganti”, Bande che i soldati del Regno D’Italia repressero con estrema violenza, così guadagnandosi il disprezzo e l’odio di quelle popolazioni. I Briganti catturati venivano spesso fucilati sul posto e sorte uguale, se non peggiore, toccava alle loro donne che, una volta catturate, erano violentate e uccise con altrettanta crudeltà e i loro corpi, straziati e denudati, venivano fotografati e lasciati esposti nelle piazze dei paesi, come macabri trofei.

Dal Proclama del Generale piemontese Ferdinando Pinelli:

1) chiunque sarà colto con arma da fuoco, coltello, stili od altra arma qualunque, da taglio o da punta, e non potrà giustificare di essere autorizzato dalle autorità costituite sarà fucilato immediatamente,

2) chiunque verrà riconosciuto di aver con parole o con dinari e con altri mezzi eccitato i villici a insorgere sarà fucilato immediatamente;

3) eguale pena sarà applicata a coloro che con parole od atti insultassero lo stemma di Savoia, il ritratto del Re o la bandiera nazionale italiana. ( … ) deponete le armi, rientrate tranquilli nei vostri focolari, senza di che state certi che tardi o tosto sarete distrutti … “.

*****

La storia di Filomena De Marco, detta Pennacchio

Dunque, la storia di Filomena De Marco, detta Pennacchio, Classe 1841, Brigantessa. Così ne scrive il giornalista Raffaele Nigro, in un suo pezzo sul Libro di Valentino Romano (“Filomena Pennacchio, la regina delle selve. Storia e storie delle donne del Brigantaggio”, Carocci Editore, 2024), pubblicato sul Quotidiano Avvenire, il 9 Luglio 2024:

“[…]”. “Filomena nacque a San Sossio da famiglia povera ed è lei stessa a raccontare davanti al Tribunale militare il suo destino di donna costretta alla macchia. Sostiene di avere 20 anni (ma è una furbata per godere della clemenza riservata ai minorenni) di essere orfana e di essere stata costretta a lavorare in campagna per vivere. «Nell’agosto del 1863, mi trovava a lavorare nella masseria Collamisso, di proprietà di Nicola Misso, in un giorno che più non ricordo, si presentò colà Schiavone colla sua banda.

A quella vista mi nascosi impaurita sotto un mucchio di paglia; ma avvedutosene quel brigante venne a trarmi fuori dal mio nascondiglio. E afferratami per un braccio, mi costrinse a montare in groppa al suo cavallo. Non valsero le preghiere e i pianti perché mi lasciasse libera, ma volle condurmi al bosco dopo aver percosso il padrone e il curatolo di quella masseria perché intercedevano per me».

In realtà, questa fu una dichiarazione fatta sotto interrogatorio dalla ragazza che era allora di ventitré anni e non di venti. Non le servì a molto, perché la condanna fu pesante. Sappiamo che Filomena incontrò la prima volta Schiavone il 7 aprile 1862. La scelta della costrizione, spiega Romano, fu adottata da quasi tutte le donne che si accompagnarono a bande brigantesche. Così deposero Maria Giovanna Tito, donna di Crocco, Giuseppina Vitale, donna di Sacchitiello, Filomena Di Poto, donna di Tranchella, Giocondina Marino, rapita da Alessandro Pace e Filomena Cianciarulo, amante di Nicola Masini.

L’analisi del Romano è puntuale nel descrivere le scorrerie di Filomena Pennacchio in compagnia di Schiavone. Nell’ottobre del 1862 è a Trevico attiva in un’estorsione, il 7 aprile 1863 è a Vallata dove ruba dei cappotti e un capretto, in luglio è a Orsara nel furto di una mula, il 4 luglio è a Sferracavallo con una banda di settanta uomini che attaccano un drappello del 45° reggimento di linea.

Un soldato depose che «Filomena aveva in mano un grosso pistolo di cavalleria e nel tirare i colpi gridava “uccideteli tutti”… era la più franca ad assalire col cavallo che inforcava la forza e ad offenderla con continue esplosioni di una grossa pistola… con due colpi di quell’arma ridusse cadaveri due di quei prodi… si batteva con un coraggio sorprendente e sparava come un uomo, anzi era più spietata».

Nel descrivere l’epilogo della vicenda banditesca dei due amanti, Romano smentisce categoricamente l’episodio romantico della visita di Schiavone a Filomena narrata da De Witt e dal medico militare Basilide Del Zio. Lo Sparviero, catturato in tenimento di Candela fu tradotto nelle carceri di Melfi. Qui, nella speranza di un addolcimento di pena il bandito dettò una lista di nomi di compagni sparsi nei territori lucani. Tra questi fece il nome di Filomena che venne arrestata in casa di una levatrice, Angela Battista Prato.

Filomena venne rinchiusa nel carcere di Melfi e contribuì con le sue deposizioni alla cattura della Tito e della Vitale. Insieme a Concetta Di Muro e a Luisa Gisi, riconosciute colpevoli di brigantaggio furono condannate a venti anni di lavori forzati. Altre trentacinque donne furono condannate a cinque o dieci anni di carcere semplice o di lavori forzati, altre ventisei popolane furono assolte.

Il registro delle pene racconta che per buona condotta o per indulto dovuto ad eventi come il matrimonio del principe Umberto con Margherita gli anni vennero dimezzati. I tribunali non comminarono mai condanne a morte alle donne, se non nell’unico caso di Maria Oliverio, detta Ciccilla. Condanna che fu tramutata in carcere a vita.

Il 30 giugno 1865 Filomena Pennacchio venne condannata a vent’anni di lavori forzati, nonostante lo stesso colonnello Pallavicini scrivesse ai giudici che la donna aveva aiutato alcuni soldati e aveva dato notizie sui nascondigli di altre bande. Valentino Romano attacca i De Witt e i Del Zio, tuttavia non va sottaciuto che senza costoro non avremmo focalizzato la sua e nostra attenzione su figure come la Pennacchio. Così continua col discutere intorno alle condanne di genere, ovvero la clemenza che i tribunali mostrarono verso l’universo femminile e scopre la traduzione delle condannate verso carceri del Nord Italia.

Filomena, come la Oliverio furono tradotte all’Ergastolo femminile di San Salvario di Torino, dove furono affidate alle suore di San Vincenzo. Nel 1872 Filomena si vide ridurre la pena a sette anni e dai lavori forzati passò a un carcere meno duro e poi liberata. Forse visse a servizio presso qualche famiglia e il 19 aprile 1883 sposò il commerciante di olio Antonio Valperga, con il quale condusse una vita borghese ma tranquilla.

Nel carcere Filomena aveva imparato a leggere e scrivere, grazie alle suore vincenziane. Lo comprendiamo dalla firma in calce al documento di matrimonio e che sostituisce un eventuale segno di croce. La regina delle selve si era redenta ed era passata dalle pistole al rosario. Su di lei è in corso di realizzazione un docufilm, Io sono la briganta, e la ricerca dei luoghi ha permesso di individuare la data di morte, impressa sulla tomba, fossa 594, nel cimitero di Torino: il 17 febbraio 1915.”.

******

Per chi volesse approfondire l’argomento, oltre al Saggio di Valentino Romano di cui sopra consiglio:

Gigi Di Fiore, Briganti, Controstoria della guerra contadina nel Sud del Gattopardo, UTET, 2017;

Carmine Pinto, La Guerra per il Mezzogiorno, italiani, borbonici e briganti, 1860-1870, Laterza, 2019.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.