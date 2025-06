Fino al 30 giugno 2025 si può partecipare Premio letterario nazionale Stanza della Cultura per racconto breve inedito in lingua italiana

C’è tempo fino al 30 giugno 2025 per partecipare Premio letterario nazionale Stanza della Cultura per racconto breve inedito in lingua italiana

IL BANDO

La Farmacia Federico, le Associazioni: Periferie, L’INCONTRO Associazione Culturale di Tor Tre Teste APS, Partenope APS, la Parrocchia San Tommaso d’Aquino, e il Centro Culturale Lepetit, indicono la prima edizione del

Premio letterario nazionale Stanza della Cultura per racconto breve inedito in lingua italiana

Il Premio è suddiviso in 3 sezioni:

Under 30

Under 50

Over 50

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti.

Come si partecipa

I partecipanti dovranno inviare un unico racconto breve non superiore alle 6.000 battute spazi inclusi.

Il racconto dovrà essere inedito, pena l’esclusione dal Concorso stesso.

L’opera dovrà pervenire entro la data del 30 giugno 2025 all’indirizzo di posta: culturalepetit@gmail.com in un unico file word contenente, oltre al racconto, anche nome, cognome, età, indirizzo, email, telefono.

I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al concorso, in riferimento al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. L’invio dell’opera e dei dati personali costituisce consenso al loro utilizzo.

I Premi

La Giuria selezionerà 5 autori per ogni sezione ed i rispettivi racconti saranno pubblicati in un volume edito da Edizioni Cofine.

A tutti gli autori selezionati saranno offerte 10 copie del libro.

Ai primi tre classificati di ognuna delle tre sezioni targhe e doni offerti dagli sponsor.

I premi dovranno essere ritirati personalmente nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà in Roma, nel corso del mese di novembre 2025. La data verrà comunicata tempestivamente.

L’esito del concorso sarà reso noto, oltre che a tutti i partecipanti, anche attraverso la stampa e altri canali di informazione e sul sito www.poetidelparco.it.

La Giuria

Il premio sarà attribuito, a giudizio insindacabile della giuria composta da:

Francesco Sirleto, scrittore, presidente; Maurizio Rossi – poeta, critico letterario; Vincenzo Luciani, editore; Stefano Federico, associazione Pilloleart, Giorgio Grillo e Maria Mimmo, Centro Culturale Lepetit, don Domenico Vitulli, parroco San Tommaso d’Aquino.

Informazioni: tel. 3407956470; e-mail: culturalepetit@gmail.com

