Follia a Ostia: gira con un taglierino in strada. Alla vista dei carabinieri si getta nel Canale dei Pescatori

Momenti di puro terrore e caos nel pomeriggio di ieri sul lungomare Duilio. Intorno alle 17:00, un uomo di origini nordafricane, armato di un taglierino, ha scatenato il panico tra i passanti prima di tentare un gesto estremo nel cuore di Ostia.

La vicenda, iniziata come una segnalazione per una persona sospetta, si è trasformata in pochi minuti in un drammatico salvataggio in acqua.

L’inseguimento e il tuffo nel vuoto

Tutto ha avuto inizio quando diverse chiamate al 112 hanno segnalato la presenza di un uomo che camminava nervosamente lungo il litorale brandendo una lama. I Carabinieri, giunti immediatamente sul posto per intercettarlo, lo hanno individuato nei pressi del Canale dei Pescatori.

Alla vista delle divise, l’uomo, in preda a un evidente stato di alterazione, non ha esitato: ha scavalcato la protezione e si è gettato nelle acque del canale.

Sangue in acqua e soccorsi

La situazione è precipitata ulteriormente una volta che l’uomo si è trovato in acqua. Secondo le testimonianze e quanto appreso dai militari, il soggetto avrebbe iniziato a compiere gesti autolesivi, ferendosi ripetutamente al corpo con il taglierino che portava con sé.

L’intervento è stato massiccio: oltre ai Carabinieri, sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco per le operazioni di recupero, rese complicate dalle condizioni dell’uomo e dalla sua resistenza.

Una volta riportato a riva, il ferito è stato affidato alle cure dei medici del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi.

Il bollettino medico

Nonostante le ferite riportate e la dinamica violenta, l’uomo non verserebbe in pericolo di vita. È stato tuttavia disposto il ricovero per accertamenti di natura psichiatrica, necessari a comprendere le motivazioni di un gesto così eclatante che ha paralizzato il lungomare per ore.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.